Автомобиль сбил ребенка на северо-западе Москвы
Двенадцатилетний ребенок попал под машину в московском районе Куркино. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.
Как стало известно от источника, автомобиль Kia наехал на подростка, переходившего дорогу на улице Соловьиная Роща. Об инциденте стало известно примерно в 8:20.
Сейчас с пострадавшим ребенком находится его мать, на место уже прибыли все экстренные службы, в том числе и медики.
О состоянии подростка информации нет.
Ранее стало известно о ДТП на улице Стромынка. Там после столкновения автобуса, автомобиля «Лада» и машины каршеринга марки Nissan пострадала женщина, которая была пассажиркой иномарки. Ее пришлось госпитализировать, в обстоятельствах аварии сейчас разбираются правоохранительные органы Москвы.
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