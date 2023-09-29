Автомобиль сбил ребенка на северо-западе Москвы

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Как стало известно от источника, автомобиль Kia наехал на подростка, переходившего дорогу на улице Соловьиная Роща. Об инциденте стало известно примерно в 8:20.

Сейчас с пострадавшим ребенком находится его мать, на место уже прибыли все экстренные службы, в том числе и медики.

О состоянии подростка информации нет.

Ранее стало известно о ДТП на улице Стромынка. Там после столкновения автобуса, автомобиля «Лада» и машины каршеринга марки Nissan пострадала женщина, которая была пассажиркой иномарки. Ее пришлось госпитализировать, в обстоятельствах аварии сейчас разбираются правоохранительные органы Москвы.

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