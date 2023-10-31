Автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы
Автомобиль врезался в машину и сбил пешехода на улице Свободы в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, авария произошла около дома № 42. Пешехода и водителя одного из автомобилей направили в медицинское учреждение. Подробности уточняются.
В пресс-службе МВД подтвердили произошедшее и госпитализацию пострадавших.
«По предварительным данным, столкновение двух единиц легкового автотранспорта с последующим наездом на пешехода», - заявили в ведомстве.
По словам очевидцев аварии , виновник ДТП был пьян. Он повредил несколько автомобилей. Сбитый им пешеход выжил, его увезли на скорой.
Ранее две машины столкнулись на юго-востоке Москвы. Автомобиль марки «Жигули» получил серьезные повреждения.