Автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы

Читайте нас в:

По его информации, авария произошла около дома № 42. Пешехода и водителя одного из автомобилей направили в медицинское учреждение. Подробности уточняются.

В пресс-службе МВД подтвердили произошедшее и госпитализацию пострадавших.

«По предварительным данным, столкновение двух единиц легкового автотранспорта с последующим наездом на пешехода», - заявили в ведомстве.

По словам очевидцев аварии , виновник ДТП был пьян. Он повредил несколько автомобилей. Сбитый им пешеход выжил, его увезли на скорой.

Ранее две машины столкнулись на юго-востоке Москвы. Автомобиль марки «Жигули» получил серьезные повреждения.