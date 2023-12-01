Автомобиль сбил человека и врезался в столб в центре Москвы
Легковой автомобиль сбил человека и врезался в столб в районе дома № 4 на улице Покровка в Москве. Об этом сообщил источник «360».
О происшествии стало известно в 18:24. О состоянии сбитого пешехода и водителя автомобиля не сообщалось.
Причины аварии пока неизвестны. К месту ДТП выехали сотрудники скорой помощи и других экстренных служб города.
Накануне погодомобиль «360» перевернулся на Симферопольском шоссе в Подмосковье. В машине находился только водитель, который направлялся в сторону Москвы. В столице он должен был забрать съемочную группу.
Сегодня, 1 декабря, два человека пострадали в ДТП с автобусом и трактором на западе столицы. После столкновения со снегоуборочной техникой пассажирский автобус получил серьезные повреждения. Подробностей о состоянии пострадавших пока не поступало.