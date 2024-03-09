09 марта 2024, 09:06

Автомобиль с тремя детьми обстреляли в Барнауле

РИА «Новости»
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В Барнауле хулиганы обстреляли машину, в которой находились дети. Полицейские организовали проверку, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В ведомстве уточнили, что в Сети появилась информация о злоумышленниках, которые из пневматического пистолета выстрелили в стекло машины с детьми. Сотрудники полиции зарегистрировали заявление и приступили к установке всех обстоятельств произошедшего.

О стрельбе ранее сообщила журналистам Telegram-канала «В курсе 22» владелица поврежденного автомобиля.

По ее словам, 8 марта днем она ехала в машине с тремя детьми, которым от года до 10 лет, по улице Взлетной. Остановившись за машинами, чтобы повернуть направо, в боковое стекло автомобиля с левой стороны неизвестные выстрелили из пневматического или травматического оружия.

Житель Дагестана 7 марта во время конфликта с тремя мужчинами выстрелил из охотничьего карабина. Один из пострадавших получил смертельное ранение, он скончался по пути в больницу.

Дети Стрельба Машины
09 марта 2024, 09:27
Две женщины погибли в аварии под Екатеринбургом
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В Свердловской области 9 марта столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Авария унесла жизни двух женщин, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По данным ведомства, в субботу ранним утром на 50-м километре трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск Березовского района водитель машины Peugeot ехал со стороны областного центра, вылетел на встречку и врезался в автомобиль Fiat.

В результате ДТП погибли две женщины - водитель и пассажирка Peugeot. В микроавтобусе пострадали водитель и два пассажира, их увезли с травмами в больницы, где медики оказывают им необходимую помощь.

Прибывшие на место полицейские устанавливают личности участников ДТП, началось расследование.

Автоинспекторы уточнили, что Fiat ехал из поселка Буланаш Артемовского района в Екатеринбург. В момент аварии в салоне находились три человека.

Ранее в Волгограде местный депутат Денис Хлыбов перевернулся на внедорожнике Mercedes у здания администрации. В результате аварии пострадала женщина, которая находилась в салоне иномарки политика.

ДТП Екатеринбург Свердловская область
09 марта 2024, 00:46
Житель Сочи шел поздравлять девушку с 8 Марта и по дороге спас утопающего мужчину
Freepik
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Мужчина в Сочи шел к девушке с цветами и подарками, чтобы поздравить ее с 8 Марта, однако по дороге увидел упавшего в реку человека. В итоге очевидец вместе с другим прохожим спас мужчину. Видео с места событий опубликовал RT в Telegram-канале.

По его словам, по дороге к возлюбленной его кто-то позвал издалека. Когда парень обернулся, то увидел спускающегося в воду мужчину к тонущему человеку.

«Смотрю - кто-то в воду лезет, смотрю вниз, а там мужик плывет. Там еще один человек спускался с другой стороны. Но я подумал, он не успеет, решил сигануть», - рассказал собеседник агентству.

В итоге утопающего вытащили из воды и откачали. На место происшествия оперативно приехали сотрудники МЧС и передали пострадавшего медикам.

Ранее молодой мужчина чуть не утонул в Долгопрудном. Как сообщил «360» источник, его отправили в больницу с сильным переохлаждением и обморожением конечностей.

Сочи Мужчины 8 Марта
09 марта 2024, 00:36
В Петербурге 10-летний мальчик сломал позвоночник на батуте
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге ребенок получил компрессионный перелом позвоночника, прыгая на батуте в торговом центре. Мальчик пожаловался на боль спустя несколько дней, сообщила «Фонтанка».

В ТЦ на батутах ребенок прыгал 2 марта. После жалобы ребенка осмотрел врач. Предварительный диагноз - компрессионный перелом первого, пятого и восьмого позвонков. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

Ранее девятилетний ребенок в Омске разбился насмерть с высоты шестого этажа. Он вместе со своим братом решил прокатиться по перилам лестницы многоэтажного дома, в итоге сорвался вниз и скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело после случившегося.

Санкт-Петербург Дети Больницы Врачи
08 марта 2024, 18:30
Электричка Екатеринбург — Челябинск встала на полтора часа в лесу из-за поломки
РИА «Новости»
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Утром 8 марта электричка Екатеринбург — Челябинск встала на железнодорожных путях в лесу. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Во время мониторинга СМИ сотрудники ведомства обнаружили публикацию об остановке поезда. Специалисты установили, что на перегоне Полдневая - разъезд 98-й километр следовавшая из Екатеринбурга в Челябинск электричка остановилась из-за неисправности двигателя.

«Задержка движения составила один час 25 минут», - уточнили в прокуратуре.

По факту случившегося организовали надзорные мероприятия в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Прокуратура даст оценку соблюдению работниками закона о защите прав потребителей.

Ранее в Екатеринбурге 60 человек купили билеты в несуществующий вагон поезда. Людям пришлось толпиться в проходах.

Утром 8 марта электричка Екатеринбург - Челябинск встала на железнодорожных путях в лесу. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Челябинск Екатеринбург Поезда

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