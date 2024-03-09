Автомобиль с тремя детьми обстреляли в Барнауле

В ведомстве уточнили, что в Сети появилась информация о злоумышленниках, которые из пневматического пистолета выстрелили в стекло машины с детьми. Сотрудники полиции зарегистрировали заявление и приступили к установке всех обстоятельств произошедшего.

О стрельбе ранее сообщила журналистам Telegram-канала «В курсе 22» владелица поврежденного автомобиля.

По ее словам, 8 марта днем она ехала в машине с тремя детьми, которым от года до 10 лет, по улице Взлетной. Остановившись за машинами, чтобы повернуть направо, в боковое стекло автомобиля с левой стороны неизвестные выстрелили из пневматического или травматического оружия.

Житель Дагестана 7 марта во время конфликта с тремя мужчинами выстрелил из охотничьего карабина. Один из пострадавших получил смертельное ранение, он скончался по пути в больницу.