Автомобиль с семейной парой провалился под лед в Приморье

Пожилой мужчина устроил стрельбу в Санкт-Петербурге, не поделив беляш с другим прохожим. Конфликт развернулся около станции «Проспект Большевиков», сообщил Telegram-канал «78 |Новости».

Нападение произошло около остановки общественного транспорта напротив метро: 66-летний житель Северной столицы ел беляш, когда к нему подошел 68-летний прохожий. Незнакомец начал требовать поделиться с ним выпечкой, а отказ вывел его из себя.

Мужчина достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз. Одна из пуль попала пострадавшему пенсионеру в лицо. Его госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.

Нападавшего удалось задержать на месте. Его скрутил майор милиции в отставке, ставший очевидцем случившегося. Стрелок навредил и ему.

«Мы на дорогу скатились. И он в это время два раза выстрелил. Первый - куртка на плече разорвана, второй - в живот. Ну ничего, я его прижал», - рассказал обезвредивший нападавшего.

Ранее стрелок уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит еще одна статья.

Несколько дней назад в Нижегородской области мужчину расстреляли за попытку защитить девушку от изнасилования. Ему выстрелили в голову шесть раз.