Автомобиль с российским военным взорвали в Бердянске
В Бердянске подорвали машину, в которой находился российский военнослужащий. Боец погиб, сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета России по Запорожской области.
Неизвестный заложил самодельную взрывчатку под автомобиль бойца российской армии вечером 23 октября. Военный сел в машину, которая стояла на улице Мичурина. В этот момент сработала взрывчатка.
«От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», - подчеркнули в ведомстве.
Следователи назвали ЧП террористическим актом. Они возбудили сразу два уголовных дела, в том числе по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ или устройств. Специалисты проводят судебные экспертизы и допрашивают очевидцев происшествия.
На прошлой неделе в Москве взорвалась легковушка. ЧП произошло во дворе жилого дома на Профсоюзной улице. Автомобиль полностью сгорел, огонь перекинулся на две соседние машины. В распоряжении «360» появились кадры с последствиями происшествия.