Автомобиль с российским военным взорвали в Бердянске

Неизвестный заложил самодельную взрывчатку под автомобиль бойца российской армии вечером 23 октября. Военный сел в машину, которая стояла на улице Мичурина. В этот момент сработала взрывчатка.

«От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», - подчеркнули в ведомстве.

Следователи назвали ЧП террористическим актом. Они возбудили сразу два уголовных дела, в том числе по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ или устройств. Специалисты проводят судебные экспертизы и допрашивают очевидцев происшествия.

На прошлой неделе в Москве взорвалась легковушка. ЧП произошло во дворе жилого дома на Профсоюзной улице. Автомобиль полностью сгорел, огонь перекинулся на две соседние машины. В распоряжении «360» появились кадры с последствиями происшествия.