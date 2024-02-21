Автомобиль рухнул с моста при съезде с МКАД на Бесединское шоссе

Авария произошла незадолго до полуночи на МКАД при съезде на Бесединское шоссе в сторону центра в районе автовокзала Южные ворота. В экстренные службы обратился водитель, который проезжал мимо. Он рассказал, что легковой автомобиль рухнул с моста.

На место выехали две машины скорой помощи, ДПС и другие специалисты. Информация подтвердилась. В аварию попал автомобиль Peugeot. Водитель и пассажирка 2014 года рождения выбрались из машины самостоятельно. Последней потребовалась медицинская помощь из-за подозрения на черепно-мозговую травму. Ее увезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В Чите машина скорой помощи столкнулась с такси. Пострадали четыре человека, один из госпитализированных погиб.