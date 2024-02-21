21 февраля 2024, 06:29

Автомобиль рухнул с моста при съезде с МКАД на Бесединское шоссе

РИА «Новости»
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В Южном административном округе Москвы автомобиль упал с моста. Водитель и пассажирка выбрались самостоятельно, потребовалась медицинская помощь, сообщил источник «360».

Авария произошла незадолго до полуночи на МКАД при съезде на Бесединское шоссе в сторону центра в районе автовокзала Южные ворота. В экстренные службы обратился водитель, который проезжал мимо. Он рассказал, что легковой автомобиль рухнул с моста.

На место выехали две машины скорой помощи, ДПС и другие специалисты. Информация подтвердилась. В аварию попал автомобиль Peugeot. Водитель и пассажирка 2014 года рождения выбрались из машины самостоятельно. Последней потребовалась медицинская помощь из-за подозрения на черепно-мозговую травму. Ее увезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В Чите машина скорой помощи столкнулась с такси. Пострадали четыре человека, один из госпитализированных погиб.

ДТП Москва
21 февраля 2024, 05:44
В Норильске инвалид умер в такси по пути в больницу
РИА «Новости»
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Инвалид в такси скончался по пути в больницу в Норильске. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

«Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших нарушение прав инвалида в Красноярском крае», - уточнили в ведомстве.

Правоохранители отметили, что мужчине пришлось два раза вызывать машину, так как первый шофер не согласился везти его в медучреждение. Следком по Красноярскому краю и Хакасии начал проверять обстоятельства случившегося.

Ранее студент Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа умер после того, как его ударили в челюсть. Молодой человек был инвалидом и перенес шунтирование головного мозга. Конфликт случился 1 января между несколькими молодыми людьми, один из них ударил потерпевшего и тот не смог встать. Следком возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Уголовное дело Больницы Такси Инвалиды Водители
21 февраля 2024, 00:55
Учитель в техникуме на Урале ставил студенток на колени и бил ремнем
Freepik
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Преподаватель Иван Корсак в техникуме торговли и сервиса на Урале заставил студентку встать на колени и угрожал ей электрошокером. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Педагогу 31 год, ранее он и сам учился в этом учреждении, потом устроился в органы, получил должность в дежурной части, затем вернулся в стены своего техникума и стал там преподавать строевую, боевую и тактико-специальную подготовку. Уроки Корсак вел 2,5 года, за этот период студенты неоднократно возмущались его методами обучения.

На последнем скандальном занятии он заставил ученицу встать на колени в углу кабинета. Такие меры мужчина принял из-за того, что девочка якобы мешала ему вести лекцию.

В итоге студентка рассказала о случившемся родителям. Они обратились к адвокату и подали заявление в правоохранительные органы. Как рассказал представляющий интересы ученицы Сергей Барсуков Telegram-каналу, преподаватель угрожал девочке электрошокером, а до этого другую ученицу ударил ремнем по ягодицам. После обвинений Корсака уволили из учреждения.

Ранее преподавательница колледжа в Уфе обмотала студенту голову скотчем. Так она поступила из-за того, что ребенок якобы мешал ей работать.

Урал Дети Учителя Мужчины Студенты
20 февраля 2024, 20:27
Собака не пустила полицию в квартиру с трупом в Зеленограде
Freepik
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Полицейские не смогли попасть в квартиру с трупом в поселке Крюково в Зеленограде. Об этом сообщил источник «360».

Прибывшие на место происшествия правоохранители и эксперты вскрыли при помощи слесарных инструментов металлическую дверь. В квартире обнаружили труп. Но попасть в помещение мешала агрессивная собака.

По информации источника, приехавшие на место следователи также не смогли пройти в помещение и осмотреть предполагаемое место происшествия. Собака в течение двух часов охраняла территорию от посторонних.

В Ленинградской области собака породы алабай загрызла свою 66-летнюю хозяйку. По словам родственницы погибшей, пес ранее не проявлял агрессии, жил в закрытом вольере.

Собаки Полиция
20 февраля 2024, 20:23
«Пробки, людей много». Очевидец сообщил о происходящем на месте ДТП в Башкирии
Телеканал «360»
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Поезд сбил машину скорой помощи в Стерлитамаке. Очевидец рассказал «360» о происходящем на месте случившегося.

«Пробки, людей много», - отметил свидетель ДТП.

Он также рассказал о жертвах и пострадавших в результате аварии.

«Погибшей оказалась 67-летняя пациентка с пневмонией. За жизни четырех пострадавших сейчас борются врачи», - отметил очевидец.

По его словам, до этого на переезде была только одна авария. В ней никто не пострадал.

Ранее источник «360» сообщил минимум о двух погибших в ДТП в Башкирии. Когда поезд врезался в скорую, пожилая женщина сразу же умерла. Водитель тоже скончался, добавил очевидец.

Башкирия ДТП Пробки Поезда

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