Автомобиль провалился под лед в Приморье

В США жительница Флориды во время ссоры избила фаллоимитатором бывшего возлюбленного. Об этом сообщило издание The Smoking Gun.

Агрессивная Джулисса Негрон и пострадавший мужчина поженились в 2003 году. Незадолго до ссоры с избиением они расстались, но бывший муж разрешил подруге пожить у него, пока она собирала вещи для переезда. Негрон планировала начать жизнь с чистого листа.

В день ссоры женщина употребляла алкоголь и начала неадекватно себя вести. Она также попыталась выяснить, на кого бывший муж подписан в соцсетях. Когда мужчина пригрозил вызвать полицию, она разозлилась, достала фаллоимитатор и начала его бить.

Бывший муж сбежал из дома и обратился к правоохранителям. Прибывшие на место полицейские попытались допросить Негрон, но она была «возбуждена» и «неадекватна».

Женщину арестовали. Позже ее выпустили из-под стражи под залог в 1000 долларов (более 90 тысяч рублей). Перед судом она предстанет 24 марта.

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