17 февраля 2025, 08:22

Автомобиль провалился под лед в Приморье

Пресс-служба МЧС
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Легковушка провалилась под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

К месту происшествия выдвинулись спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

Спасатели МЧС России напомнили жителям Приморья, что выезд на лед категорически запрещен и смертельно опасен.

В конце января автомобиль провалился под лед в Челябинской области. ЧП произошло в 25 метрах от берега. Водитель и пассажир успели эвакуироваться и не пострадали.

До этого под лед ушла машина в реке Тумнин в Хабаровском крае. Пьяный житель села Датта выехал на тонкий лед на внедорожнике и провалился на глазах у рыбаков.

Спасатели Приморье Россия
17 февраля 2025, 07:24
Более 10 машин столкнулись во Владивостоке из-за скользкой дороги
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Массовое ДТП с участием 13 машин произошло во Владивостоке, Госавтоинспекция начала проверку по факту случившегося. Об этом сообщила пресс-служба полиции Приморья.

Авария случилась на улице Маковского. Туда оперативно выехали сотрудники ГАИ и полицейские. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

«По предварительной информации, в результате ДТП механические повреждения получили порядка 13 транспортных средств. Никто из участников дорожного движения не пострадал», - отметили в ведомстве.

В местных Telegram-каналах заявили, что множество машин столкнулись друг с другом. Происшествие связано с гололедицей на дороге. Из-за ДТП образовалась большая пробка.

Ранее массовая авария с участием 14 машин случилась в Башкирии. В результате ДТП пострадали три человека, среди них восьмилетний ребенок. Их доставили в больницу.

ДТП Приморье Дороги Машины Владивосток Полиция
17 февраля 2025, 05:41
Американка избила фаллоимитатором бывшего мужа
Freepik
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В США жительница Флориды во время ссоры избила фаллоимитатором бывшего возлюбленного. Об этом сообщило издание The Smoking Gun.

Агрессивная Джулисса Негрон и пострадавший мужчина поженились в 2003 году. Незадолго до ссоры с избиением они расстались, но бывший муж разрешил подруге пожить у него, пока она собирала вещи для переезда. Негрон планировала начать жизнь с чистого листа.

В день ссоры женщина употребляла алкоголь и начала неадекватно себя вести. Она также попыталась выяснить, на кого бывший муж подписан в соцсетях. Когда мужчина пригрозил вызвать полицию, она разозлилась, достала фаллоимитатор и начала его бить.

Бывший муж сбежал из дома и обратился к правоохранителям. Прибывшие на место полицейские попытались допросить Негрон, но она была «возбуждена» и «неадекватна».

Женщину арестовали. Позже ее выпустили из-под стражи под залог в 1000 долларов (более 90 тысяч рублей). Перед судом она предстанет 24 марта.

Ранее вратарь Игорь Акинфеев рассказал о потасовке с китайскими футболистами во время игры.

США Драки Суд Флорида Женщины Мужчины Аресты Секс Полиция
17 февраля 2025, 05:09
Два матроса танкера пропали на Камчатке
РИА «Новости»
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В Камчатском крае пропали два матроса с танкера, прибывшего в село Корф для разгрузки горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Министр уточнил, что матросы попытались доплыть до танкера на лодке. Сначала ее было видно с берега по огням, но потом ее стало сносить с курса. Для помощи членам экипажа направили буксир, который подошел к лодке. При этом выяснилось, что людей в ней не было.

«Лодка заведена (холостой ход), горели огни. Спасжилеты в лодке. Три человека были привлечены для поиска матросов по прибрежной линии, безрезультатно», - рассказал Лебедев.

Он добавил, что поиском матросов занимается сводная группировка, в которую вошли 14 человек. В частности, восемь полицейских, двое спасателей и два сотрудника пограничной заставы. Также задействовали семь единиц техники.

Лебедев напомнил, что при посадке в лодку необходимо сразу надевать спасательные жилеты.

Он также пообещал сообщать, как продвигаются поиски. Сейчас они приостановлены по метеоусловиям, так как из-за метели очень плохая видимость.

В начале года следователи допросили Михаила Пичугина, дрейфовавшего более двух месяцев на лодке в Охотском море, по факту гибели его родственников.

МЧС РФ Россия Камчатка
17 февраля 2025, 00:22
Семилетний ребенок едва не утонул в бассейне на юго-западе Москвы
Freepik
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На юго-западе Москвы семилетний ребенок едва не утонул в бассейне из-за халатности тренера, который засмотрелся в телефон. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Тренер ушел, а ребенок просто под воду уходит несколько раз. Тренер вообще в другом конце зала. Ребенок уже барахтается. Халатность просто налицо», - говорил за кадром мужчина.

По его словам, ребенок практически ушел под воду, и никто на это не отреагировал..

Мальчик пробыл на дне бассейна несколько минут.

По данным канала, мальчика вытащили и отнесли в кабинет медсестры, но скорую помощь не вызвали. Это сделал отец ребенок. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Родители ребенка написали заявление в полицию.

Ранее в Сургуте 13-летний мальчик впал в искусственную кому после занятий с инструктором. Он по его заданию отрабатывал погружение под воду с задержкой дыхания.

Дети Больницы Москва

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