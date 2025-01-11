11 января 2025, 16:47

Автомобиль провалился под лед в Бурятии

Пресс-служба МЧС
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Автомобиль провалился в дельте Селенги, в местности Кокуй в Бурятии. Люди не пострадали, сообщила пресс-служба МЧС.

«Глубина в месте провала - 70 сантиметров. К счастью, обошлось без пострадавших», - отметили в ведомстве.

Спасатели доставили на берег двух мужчин, медпомощь им не потребовалась. В МЧС предупредили, что не следует выезжать на лед Байкала и его притоков вне специально организованных переправ.

В январе на Байкале под лед провалились двое мужчин, которые занимались конькобежным спортом. ЧП произошло в проливе Ольхонские Ворота, в 400 метрах от берега. Спасти удалось только одного пострадавшего, его доставили на базу поисково-спасательного отряда в поселке Сахюрта. Состояние спортсмена оценили как средней тяжести.

Ранее мужчина провалился под лед Финского залива, сообщила газета «Петербургский дневник». Очевидцы вызвали экстренные службы, но спасти его не удалось.

МЧС РФ Машины Бурятия
11 января 2025, 18:44
Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в Яхроме
РИА «Новости»
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Крупный пожар вспыхнул в городе Яхрома Дмитровского городского округа. На месте ЧП работают спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь разгорелся в административном здании на улице Вокзальная. Пожарные спасли четырех человек.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение административного здания на площади 1000 квадратных метров», - отметили в пресс-службе.

Тушением занимаются более 40 человек и 11 единиц техники.

Пожары Дмитров
11 января 2025, 17:31
Аэропорт Нижнекамска второй раз за день ввел ограничения на полеты
РИА «Новости»
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В аэропорту Нижнекамска повторно ограничили прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Меры ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Сегодня, 11 января, органами управления воздушным движением на работу аэропорта Нижнекамск (Бегишево) повторно введены временные ограничения», - отметили в пресс-службе.

Ранее временные ограничения на полеты установили в Казани , Саратове и Ульяновске. По информации Telegram-канала Baza, меры ввели из-за угрозы атаки БПЛА. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска объявляли план «Ковер». Нескольким пассажирским лайнером пришлось совершить посадку на запасных аэродромах.

По данным «Ридус» , ограничения в воздушных гаванях Казани, Нижнекамска и Ульяновска действовали примерно полчаса.

Самолеты
11 января 2025, 17:21
Житель Подмосковья застрелил собутыльника из самодельного пистолета
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Мужчина в Подмосковье застрелил собутыльника во время застолья. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда знакомому, повлекшего смерть.

В январе 2025 года в одной из квартир Можайска двое мужчин повздорили во время распития спиртных напитков. Один из оппонентов достал самодельное оружие и выстрелил в товарища.

«От полученного ранения потерпевший скончался, спустя несколько часов», - уточнили в СК.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, назначили судебные экспертизы.

Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Согласно заключению эксперта, изъятое оружие представляет собой самодельный однозарядный пистолет, пригодный для стрельбы.

Накануне Мужчина ранил собутыльника в московском хостеле. Двое постояльцев выпивали вместе, но поссорились. Словесная перепалка переросла в поножовщину.

Стрельба Преступления Россия Мужчины Оружие Можайск
11 января 2025, 16:27
Загрязнение мазутом обнаружили в Ялте. МЧС нарастило силы и средства в Крыму
Пресс-служба МЧС
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В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов. Загрязнения мазутом обнаружили в Ялте, сообщила пресс-служба министерства.

Для мониторинга ситуации спасатели задействовали 19 морских судов и авиацию. Нефтепродукты выявили в шести муниципалитетах общей протяженностью 16,28 километра.

«Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла», - добавили в МЧС.

На места направили необходимые силы и средства для полной расчистки загрязненных участков. Всего к работам подключили 734 человека и свыше 134 единиц спецтехники.

В Сакском районе и Евпатории 8 января ввели режим ЧС муниципального характера из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил сайт kp.ru.

Число погибших дельфинов в результате ЧП выросло до 60. Трупы млекопитающих обнаружили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи.

Крым Крушение танкеров в Керченском проливе

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