Автомобиль перевернулся в центре Екатеринбурга и снес «полпарковки»

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Авария произошла на улице Белинского. Очевидцы сообщили, что во время аварии красная машина снесла «полпарковки». На кадрах с места ДТП видно, как у перевернутого автомобиля открылся багажник. Оттуда выпали личные вещи владельца машины.

«В аварии серьезно никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Массовое ДТП также произошло 23 сентября в Лефортовском тоннеле в Москве. В результате аварии столкнулись три автомобиля, одна машина перевернулась на крышу.

В ходе еще одного ДТП в столице столкнулись мотоцикл и автомобиль «Газель». Водителя байка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.