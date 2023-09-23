Автомобиль перевернулся при массовом ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве

Читайте нас в:

В ведомстве уточнили, что 23 сентября на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле столкнулись три автомобиля. После этого одна из машин перевернулась на крышу.

Прибывшие на место представители экстренных служб устраняют последствия аварии. О пострадавших пока сведений нет. Все причины и обстоятельства произошедшего установят автоинспекторы.

Водителей предупредили о затрудненном движении и попросили выбирать пути объезда. В районе аварии доступна одна полоса из трех.

Утром в центре Москвы произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие: столкнулись мотоцикл и автомобиль «Газель». В результате аварии пострадал водитель байка. Его доставили в больницу с переломом основания черепа и ушибом мозга.