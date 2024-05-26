26 мая 2024, 20:40

Автомобиль перерезал дорогу самолету в Пулкове

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В аэропорту Пулково самолет едва не столкнулся с автомобилем, неожиданно выехавшим на летное поле. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, 26 мая сотрудник авиакомпании Nordwind на своем автомобиле выехал на летное поле. Машина преградила путь самолету, выполнявшему рейс Кострома - Санкт-Петербург.

Борт следовал на стоянку и остановился в 50 метрах от машины. Пассажиров из него высадили, никто не пострадал.

В прокуратуре уточнили, что сотрудник авиакомпании не имел права управлять машиной на летном поле.

Один из пассажиров задержал рейс из Пулково, назвав маленькую девочку «бомбой». Мужчина решил сделать комплимент, но в результате девочку с мамой отправили на повторный досмотр, самолет задержали, а нарушителя спокойствия сняли с рейса и привлекли к административной ответственности.

Санкт-Петербург Самолеты Авиакомпании
26 мая 2024, 21:13
Автобус протащил зажатую дверями пассажирку на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Госпитализацией закончился выход из автобуса для жительницы московского района Котловка. Водитель не заметил, что двери зажали ногу пассажирки и начал движение. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, прибывшие на место спасатели, обнаружили женщину в тяжелом состоянии. На какое расстояние ее протащил автобус источник не уточнил.

Врачи скорой помощи после осмотра пассажирки предварительной диагностировали перелом бедра и размозжение голени. Женщину срочно забрали в больницу для оказания медицинской помощи.

Автобусы Москва
26 мая 2024, 19:43
Подростки из Белгорода разгромили детский лагерь в Башкирии
РИА «Новости»
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Подростки из Белгорода устроили погром в лагере «Орленок» в Башкирии, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, дети приехали отдыхать по госпрограмме, все было хорошо до последнего дня смены.

Отдыхали в лагере подростки 13-14 лет. Почти всю смену они участвовали в соревнованиях, ездили на экскурсии. Но на 20-й день - перед отъездом - что-то пошло не так, и молодые люди «отметили» отъезд погромом.

По данным Mash, дети выбили двери и окна, уничтожили москитные сетки, разбили раковины, разбросали матрасы и выбросили на улицу стулья. Сотрудники «Орленка» пытались остановить происходящее, но безуспешно.

Telegram-канал обратился за комментарием к администрации лагеря, однако там говорить о случившемся отказались.

Дети Башкирия Детские лагеря
26 мая 2024, 19:13
Драка со стрельбой произошла в Челябинске с участием экс-вагнеровцев
РИА «Новости»
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Массовая драка со стрельбой произошла в Ленинском районе Челябинска. По данным Telegram-канала Baza, в потасовке участвовали бывшие участники ЧВК «Вагнер». Вспыхнул конфликт из-за девушки.

По информации источника канала, 18-летняя Анастасия (имя изменено) гуляла со своим молодым человеком. Парень на три года старше ее. Внезапно им повстречался бывший бойфренд девушки.

Между ними вспыхнул конфликт, экс-возлюбленный в итоге избил нынешнего кавалера Анастасии. Тогда она позвонила своему отцу, который раньше служил в ЧВК «Вагнер», отметил собеседник Baza.

Мужчина поспешил на помощь дочке и ее другу, пригласив с собой нескольких сослуживцев. Обидчик тоже позвал на подмогу друзей, у некоторых из них с собой были травматические пистолеты.

В итоге произошла массовая драка. Прибывшие на место полицейские задержали трех человек. Одному из них нет 18 лет. Источник Baza добавил, что нескольким людям потребовалась помощь медиков.

В региональном главке МВД сообщили, что правоохранители оперативно установили всех участников конфликта на улице Коммунаров.

В ведомстве подчеркнули, что после того, как в дежурную часть поступило сообщение о происшествии, на место немедленно направили ближайшие наряды.

«Установлено, что между двумя компаниями произошел ситуативный конфликт. Все его участники установлены и доставляются в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства», - заключили в полиции.

Драки Челябинск Полиция
26 мая 2024, 19:00
Мощный ураган обрушился на Камчатку
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В воскресенье, 26 мая, циклон принес на Камчатку сильный ветер и осадки, порывы достигали скорости до 42 километров в час. Об этом ТАСС рассказали в Камчатском управлении по мониторингу окружающей среды и гидрометеорологии.

На востоке региона продолжаются мощные дожди.

«Это еще просто мощный циклон, а не тайфун. На востоке и юге края за прошлую ночь выпало много осадков, в Елизовском районе - 49 миллиметров, а это уже около уровня опасного явления», - отметил представитель учреждения.

По его словам, в районе мыса Крестового максимальная скорость ветра достигала 42 метров в секунду, что соответствует определению урагана. В самом Петропавловске-Камчатском ветер дует с силой до 30 метров в секунду.

Telegram-канал «Камчатка № 1» сообщил, что в Петропавловске-Камчатском ветер повалил дерево на Пограничной улице, а также перевернул несколько мусорных баков.

Ранее ураган в Техасе унес жизни как минимум четырех человек.

Ураган Камчатка

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