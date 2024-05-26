Автомобиль перерезал дорогу самолету в Пулкове
В аэропорту Пулково самолет едва не столкнулся с автомобилем, неожиданно выехавшим на летное поле. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, 26 мая сотрудник авиакомпании Nordwind на своем автомобиле выехал на летное поле. Машина преградила путь самолету, выполнявшему рейс Кострома - Санкт-Петербург.
Борт следовал на стоянку и остановился в 50 метрах от машины. Пассажиров из него высадили, никто не пострадал.
В прокуратуре уточнили, что сотрудник авиакомпании не имел права управлять машиной на летном поле.
Один из пассажиров задержал рейс из Пулково, назвав маленькую девочку «бомбой». Мужчина решил сделать комплимент, но в результате девочку с мамой отправили на повторный досмотр, самолет задержали, а нарушителя спокойствия сняли с рейса и привлекли к административной ответственности.