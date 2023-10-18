Автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину в центре Москвы
Вечером 17 октября на улице Новый Арбат в Москве автомобиль с мигалкой переехал пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, а затем лег на разделительную полосу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Telegram-канал столичного дептранса.
«На улице Новый Арбат в районе 18:00 произошло ДТП с участием пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, а после лег на разделительную полосу», - говорится в сообщении.
Прибывшие на место аварии правоохранители установят все причины и обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавшего не уточняется.
По информации Telegram-канала Baza , наезд совершили сразу два автомобиля с мигалками, принадлежащие ФСО и МВД. Мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти.
Ранее авария произошла на Лениногорской улице в Москве. Из-за столкновения электробуса и автомобиля перекрыли две полосы движения. На место прибыли правоохранители и сотрудники скорой помощи.