Автомобиль опрокинулся на рельсы в Челябинске

По данным издания, ранним утром 14 мая на Свердловском тракте 31-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2115, не справился с управлением. Он наехал на препятствие, от удара машина опрокинулась на рельсы.

В пресс-службе регионального ГИБДД уточнили журналистам, что в результате аварии водитель получил травмы. О его состоянии не уточняется.

Все причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

На днях в Южном округе Москвы актриса Малого театра Юлия Зыкова попала в аварию. В результате ДТП артистка получила травму головы, ее увезли в больницу. Врачи заподозрили у Зыковой сотрясение мозга.