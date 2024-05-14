14 мая 2024, 08:37

Автомобиль опрокинулся на рельсы в Челябинске

Freepik
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В Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной легковушки. В результате пострадал один человек, сообщило Ura.ru.

По данным издания, ранним утром 14 мая на Свердловском тракте 31-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2115, не справился с управлением. Он наехал на препятствие, от удара машина опрокинулась на рельсы.

В пресс-службе регионального ГИБДД уточнили журналистам, что в результате аварии водитель получил травмы. О его состоянии не уточняется.

Все причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

На днях в Южном округе Москвы актриса Малого театра Юлия Зыкова попала в аварию. В результате ДТП артистка получила травму головы, ее увезли в больницу. Врачи заподозрили у Зыковой сотрясение мозга.

ДТП Челябинск
14 мая 2024, 08:36
Пожар вспыхнул после схода поезда с рельсов под Волгоградом
Global Look Press
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На станции Котлубань в Волгоградской области, где сошли вагоны грузового поезда, горели цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», - указали в сообщении.

Возгорание оперативно потушили. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как стало известно ранее, грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом из-за постороннего вмешательства. На место ЧП направили восстановительные бригады, движение составов в районе станции Котлубань приостановили. К утру движение восстановили по одному пути.

«Движение организовано в реверсивном режиме <…> Задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам», - сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

Ранее цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции Куберле в Ростовской области. Огонь охватил 200 квадратных метров. Для охлаждения цистерны провели пенную атаку , подали два лафетных ствола. Остальные вагоны маневровым поездом отогнали на безопасное расстояние.

Пожары Топливо Дороги Поезда
14 мая 2024, 08:29
Машина влетела в дерево на северо-востоке Москвы. Последствия аварии сняли на видео
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В Южном Медведкове на северо-востоке Москвы произошло ДТП. Автомобиль врезался в дерево, два человека получили травмы. 360.ru показал последствия аварии.

Столкновение произошло утром 14 мая в районе дома по улице Дежнева, 38. Вызов в экстренные службы поступил в 06:50. По словам заявителя, автомобиль врезался в дерево. Одного пострадавшего осмотрели медики. Позднее источник 360.ru сообщил о втором травмированном.

Машина вылетела на газон, получила серьезные повреждения и развернулась. Очевидец рассказал 360.ru о состоянии пострадавших.

«Женщину загрузили, мужчине вот плохо. <…> Врезался в столб, задел, вылетел сюда, ударился [о дерево], получается, и развернуло его», - сказал он.

В поселении Краснопахорском в Троицком административном округе Москвы произошел пожар в частном доме. Госпитализировали двух человек.

ДТП Москва
14 мая 2024, 06:53
Перекрытия дома обрушились при пожаре в поселении Краснопахорском
РИА «Новости»
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Утром 14 мая в поселении Краснопахорском на территории Троицкого административного округа Москвы загорелся двухэтажный дом. Произошло обрушение перекрытий, пострадали два человека, сообщил источник 360.ru.

Спасателей вызвали около пяти часов утра. Заявитель сообщил о возгорании в двухэтажном деревянно-щитовом доме площадью 10 на 10 метров. Он попросил вызвать скорую помощь для своей жены.

Прибывшие на место специалисты обнаружили открытый огонь, дом горел по всей площади. В процессе тушения произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, а также между вторым этажом и кровлей. В 06:28 возгорание локализовали.

Пострадали два человека. Мужчина и женщина 1952 и 1949 годов рождения получили поверхностные травмы головы и ожоги. Их доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

В Архангельске произошел пожар на теплоходе «Ломоносов». Огонь охватил почти тысячу квадратных метров.

Пожары Москва
14 мая 2024, 05:52
В Волгоградской области грузовой поезд сошел с рельсов
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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за вмешательства посторонних лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

«По предварительной информации, сегодня в 1:15 по московскому времени в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда», - сказано в публикации.

Для устранения последствий случившегося на место ЧП направили восстановительные бригады поездов со станций имени Максима Горького и Арчеда. Ожидается задержка пассажирских поездов, движение составов в районе станции Котлубань приостановили.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области. Происшествие случилось на узловой станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги. В результате ЧП никто не пострадал.

Дороги Поезда

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