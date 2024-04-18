Автомобиль наземной службы протаранил самолет в аэропорту Якутска

ЧП произошло в четверг, 18 апреля.

«В аэропорту Якутска автомобиль наземной службы при движении повредил находящееся на стоянке воздушное судно Sukhoi SuperJet», - подчеркнули в ведомстве.

В момент аварии пассажиров на борту самолета не было. Пострадавших в результате столкновения нет. Вылет рейса из Якутска в Харбин задержали. Что послужило причиной ЧП, в ведомстве не уточнили.

Городская транспортная прокуратура проведет проверку по факту повреждения самолета. Также ведомство проконтролирует соблюдение прав пассажиров на получение всех услуг, которые положены при задержке рейсов.

Недавно самолет, вылетевший из Калининграда, экстренно приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга. Причиной стала техническая неисправность. На борту находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не пострадал.