Автомобиль насмерть сбил девушку в Перми

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ДТП произошло 24 сентября около 21:00 на улице Светлогорской. Девушка с парнем переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда 17-летняя девушка погибла на месте, молодого человека доставили в больницу с травмами.

Водитель автомобиля скрылся с места преступления. Виновника аварии оперативно установили и задержали по месту жительства, сообщили в пресс-службе МВД.

«Пермские полицейские задержали водителя, который совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия», - сказано в сообщении.

Им оказался 23 летний мужчина, его доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В Крыму произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. ДТП произошло на дороге Николаевка - Симферополь.

Пострадали шесть человек , в том числе пятилетний ребенок.