Автомобиль насмерть сбил человека на остановке юго-востоке Москвы

По его словам, водитель Reno Logan не справился с управлением, и автомобиль влетел в фонарный столб в районе дома № 10 на Перовской улице. В машине оказались заблокированы два человека - их удалось вытащить. Одного госпитализировали.

В 30 метрах от ДТП полицейские обнаружили труп человека. Предварительно, его сбила потерявшая управление машина.

Дептранс Москвы подтвердил, что на Перовском шоссе легковой автомобиль въехал в столб, сбив человека на остановке городского транспорта.

Накануне массовое ДТП произошло в столице. Пять машин столкнулись на Брестско-Калужском перегоне. Автомобили перекрыли две полосы, практически парализовав движение. В результате аварии легкие травмы получил один человек. От госпитализации пострадавший отказался.