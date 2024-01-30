Автомобиль министра просвещения России попал в аварию в центре Москвы

По данным канала, около полудня автомобиль Aurus столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, Кравцов не получил серьезных травм. После происшествия его пересадили в другой автомобиль.

Официального подтверждения пока не появилось. Информации о виновниках и причине аварии также не поступало.

Более серьезное ДТП произошло накануне вечером, 29 января, с известным драматургом Александром Гельманом. Вылетев из-за угла, иномарка сбила 90-летнего сценариста недалеко от Театра имени Пушкина. В результате мужчина получил переломы обеих ног. Ему наложили гипс. Лечение займет несколько месяцев.

О своем состоянии после пережитой аварии драматург рассказал «360».