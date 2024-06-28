28 июня 2024, 15:52

Автомобиль ГИБДД рухнул на сотрудника на показательном выступлении в Ивантеевке

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Сотрудника ГИБДД Москвы придавило автомобилем на показательном выступлении группы водительского мастерства «Каскад» в Ивантеевке. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что на мероприятии пострадал их сотрудник. Он получил травму стопы, его жизни ничего не угрожает.

«Это не соревнования. Это группа водительского мастерства „Каскад“ управления ГИБДД Москвы. С 2015 года проводят показательные выступления на ведомственных и общегородских мероприятиях», - указали в пресс-службе.

Группа водителей состояла исключительно из сотрудников управления ГИБДД Москвы.

Ранее в Москве сотрудник ДПС получил перелом ключицы из-за погони за правонарушителем на мотоцикле. Пытавшийся скрыться мотоциклист врезался в препятствие, в ДТП пострадал и гнавшийся за ним правоохранитель.

ДТП ГИБДД Ивантеевка Москва
28 июня 2024, 13:45
Работала на зоне. Сын женщины из Южно-Сахалинска рассказал об «изгоняющей духов» сиделке
Телеканал «360»
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Сиделка, ухаживающая за пенсионеркой в Южно-Сахалинске, после увольнения отказалась отдавать ключи от квартиры и незаконно проникла туда. Об этом 360.ru рассказал сын пожилой женщины.

Он отметил, что сиделке неоднократно делали замечания о том, что нельзя повышать голос на подопечную и применять по отношению к ней силу.

«С сиделкой проводились беседы. <…> Ей делали замечания, она на эти замечания реагировала адекватно», - указал мужчина.

Сын пенсионерки добавил, что сиделку уволили после того, как она пыталась изгнать из пенсионерки «злых духов» и оставила на ее теле синяки и ссадины. Уже после увольнения женщина вторглась в жилье, но камеры зафиксировали, что она ничего не украла.

«Ключи от дома она не отдала, еще и проникла незаконно в квартиру после инцидента. Сказала, что пришла посмотреть, все ли забрала, или нет. Она взяла пустой пакет и две бутылки воды», - подчеркнул житель Южно-Сахалинска.

Мужчина добавил, что психологической травмы у матери не осталось, так как у нее проблемы с памятью.

«Все, что происходило, она уже не помнит. <…> Она нормально себя чувствует, улыбается, смеется», - прокомментировал он.

Сын пенсионерки объяснил, что сиделку наняли через агентство, и раньше она работала в тюрьме.

«Раньше была сотрудником уголовно-исполнительной системы, якобы где-то на зоне работала. Имеет стаж сиделки, где-то там сиделкой работала», - заключил он.

Ранее Следственный комитет по Сахалинской области начал проверку по факту издевательств над пенсионеркой. Сиделка не разрешала женщине вставать с кровати, кидала ее на матрас, заламывала руки и кричала на нее.

Пенсионеры Женщины Тюрьмы Дальний Восток
28 июня 2024, 10:35
Стала известна возможная причина ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре
Freepik
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Пара, выпавшая с парковки торгового центра в Краснодаре, могла поссориться из-за темы отцовства ребенка, котором была беременна женщина. Об этом журналистам РИА «Новости» рассказала знакомая погибшей.

Автомобиль BMW рухнул с третьего этажа паркинга ТЦ на улице Володи Головатого 26 июня. Находившиеся в иномарке водитель Рафаэл, Екатерина и ее сын погибли на месте.

По данным издания, женщина была замужем за другим, но беременна от Рафаэля.

«Они с Катей планировали делать тест на отцовство при рождении. Он был ее любовником. Муж часто „палил“ их, но ничего не делал. Он (Рафаэл - ред.) не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов», - уточнила подруга Екатерины.

Она предположила, что пара повздорила и Рафаэл припугнул любовницу, повысив скорость.

Собеседница агентства уверена, что мужчина не стал бы намеренно убивать людей. Она отметила, что своих детей у него не было, и он точно ждал этого ребенка.

За пару часов до случившегося Катя заговорила о смерти. Она поинтересовалась у пользователей Сети, что бы они сделали в последний день жизни.

Дети Беременность Краснодар ДТП
28 июня 2024, 10:07
Массовое ДТП с самосвалом произошло во Владивостоке
Global Look Press
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Во Владивостоке произошла массовая авария. В результате четыре человека получили травмы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, накануне днем мужчина, управляя грузовым самосвалом, ехал по улице Верещагина и столкнулся с восемью автомобилямии у дома № 12.

Троих пострадавших водителей и одного пассажира увезли с травмами в больницу. Медики устанавливают степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Как выяснилось, за рулем грузовика находился 37-летний иностранец. Правоохранители под контролем прокуратуры начали проводить административное расследование. Водителя также проверят, законно ли он находится в России.

Ранее в Кемеровской области междугородний автобус, в котором ехали 29 пассажиров, влетел в грузовой автомобиль. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

ДТП Машины Владивосток
28 июня 2024, 10:00
Ребенка госпитализировали после удара током на опоре ЛЭП на Сахалине
Global Look Press
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На Сахалине 11-летний мальчик пострадал от удара током на ЛЭП. После несчастного случая возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Представители «Сахалинэнерго» уточнили , что во время игры с друзьями ребенок забрался на железобетонную опору ЛЭП. Приблизившись слишком близко к токоведущим частям, он получил удар током и упал.

Подростка с электрическим ожогом и закрытой черепно-мозговой травмой привезли в реанимацию детской больницы. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет зависеть от результатов расследования. Также планируют принять меры профилактического характера.

Ранее в Москве на станции МЦД-2 «Стрешнево» убило током двух рабочих. Их тела нашли под высоковольтным проводом.

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