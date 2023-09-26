Автомобиль ДПС и иномарка столкнулись на Осторженке в Москве

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Как видно на кадрах, автомобилю дорожно-патрульной службы при аварии значительно помяли правые двери. Там также сработали подушки безопасности. При этом оба автомобиля, пострадавших в ДТП, заняли пешеходный переход на Осторженке.

Ранее в районе МКАД произошло столкновение четырех автомобилей. Один человек пострадал, но от госпитализации отказался. Из-за массовой аварии на 44-м километре внутренней стороны МКАД пришлось перекрыть три полосы из четырех.

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