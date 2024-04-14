Автомобиль давил участников массовой драки в Саратове

В какой-то момент в толпу въехала Lada Priora. Водитель нарезал круг по проспекту, раскидывая людей в стороны. После этого автомобиль, двигаясь задним ходом, врезался в здание кафе. Затем водитель покинул пешеходную зону.

По словам очевидцев, именно эта Priora ранним утром сбила пешехода на улице Чапаева. Пострадавшим оказался молодой человек 1998 года рождения. За рулем легковушки находился 22-летний мужчина.

Ранее в Усть-Абакане в Хакасии автомобиль ВАЗ-2114 влетел в толпу студентов , стоявших у ворот колледжа. В результате ДТП пострадали два человека.