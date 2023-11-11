Автоледи на каршеринге устроила погоню с ДПС в Москве
ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло в Алтуфьевском районе Москвы в субботу вечером. Арендованная машина, за рулем которой была женщина, пыталась оторваться от экипажа автоинспекции, сообщил источник «360».
В районе проезда Черского иномарка не вписалась в крутой поворот, сбила дорожный знак и врезалась в припаркованную машину. После этого автоледи попыталась скрыться с места происшествия. Полиция уже задержала нарушительницу.
В октябре погоня полицейских за водителем каршеринга в Подмосковье попала на видео. Молодой человек ехал на машине с заклеенными номерами и не остановился по требованию инспекторов ДПС. Пытаясь оторваться от преследования, горе-водитель выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП. Как выяснилось, у молодого человека даже не было водительских прав.