Автохамка на красном внедорожнике перекрыла дорогу скорой в Екатеринбурге

Женщина поставила автомобиль перед шлагбаумом и ушла в больницу. Скорая, которая привезла тяжело больного пациента, не смогла проехать. Автохамка проигнорировала просьбу убрать машину, пришлось вызвать группу реагирования, сообщил изданию очевидец произошедшего.

«Когда удалось найти эту даму, то она вместо того, чтобы осознать, что не права и могла погубить чужую жизнь, начала крыть всех трехэтажным матом и говорить, что всех казнит и покарает», - рассказал очевидец.

Ранее на севере Москвы сотрудники ДПС задержали пьяного водителя. Он предъявил автоинспекторам фальшивые права и иностранный паспорт.