11 февраля 2024, 00:59

Автохамка на красном внедорожнике перекрыла дорогу скорой в Екатеринбурге

Pixabay
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Автхамка на красном внедорожнике Сhery перекрыла проезд скорой помощи на шлагбауме у детской больницы. Фельдшеру пришлось на руках нести тяжело больного ребенка, так как машина не смогла проехать, сообщило издание E1.ru.

Женщина поставила автомобиль перед шлагбаумом и ушла в больницу. Скорая, которая привезла тяжело больного пациента, не смогла проехать. Автохамка проигнорировала просьбу убрать машину, пришлось вызвать группу реагирования, сообщил изданию очевидец произошедшего.

«Когда удалось найти эту даму, то она вместо того, чтобы осознать, что не права и могла погубить чужую жизнь, начала крыть всех трехэтажным матом и говорить, что всех казнит и покарает», - рассказал очевидец.

Ранее на севере Москвы сотрудники ДПС задержали пьяного водителя. Он предъявил автоинспекторам фальшивые права и иностранный паспорт.

Дети Больницы Дороги Екатеринбург Машины
11 февраля 2024, 00:06
Взорвавший психологический центр в Элисте состоял на учете в ПНД
РИА «Новости»
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Мужчина, который подорвал неустановленное взрывное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, умер во время взрыва. Об этом сообщил Следственный комитет по Калмыкии в Telegram-канале.

По данным следователей, он состоял на учете в психо-неврологическом диспансере. Проник в центр как клиент.

«В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб», - рассказали в ведомстве.

Сотрудник центра и его родственник тяжело ранены, их госпитализировали. По факту случившегося завели уголовное дело.

Ранее стало известно о взрыве в Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива» в Элисте. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело Взрывы Мужчины
10 февраля 2024, 23:51
Крупный пожар разгорелся в Тольятти в здании гостиничного комплекса
Пресс-служба МЧС
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Здание гостиничного комплекса загорелось в городе Тольятти Самарской области. Пламя охватило 800 квадратных метров, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В тушении крупного пожара в здании отеля задействовали 105 специалистов и 29 единиц техники, сообщили в министерстве. В мессенджере ведомство опубликовало кадры тушения возгорания.

По данным МЧС, в пожаре пострадали два человека.

Из здания эвакуировали 20 человек - участников фестиваля «Жигулевская миля». Еще 12 человек покинули помещение самостоятельно до прибытия пожарных.

В здании большое количество деревянных перекрытий, огонь быстро распространяется, отметили авторы Telegram-канала Baza.

Пожары Отели Россия Фестивали
10 февраля 2024, 23:19
Стритрейсер сбил трех человек на пешеходном переходе в Казани
РИА «Новости»
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В Казани стритрейсер сбил трех человек на пешеходном переходе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По словам очевидцев, иномарка на огромной скорости ушла в занос, который стал неуправляемым. Гонщик не справился с автомобилем и боком снес пешеходов. Еще несколько человек чудом избежали столкновения.

На машине марки BMW числится 19 штрафов. Все они - за превышение скорости. Правоохранители задержали гонщика. Информации о состоянии сбитых пешеходов пока не поступало.

Серьезная авария произошла у поселка Учулен Кемеровской области. Там столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали 10 человек, троих раненых госпитализировали.

В этот же день в Северном округе Москвы столкнулись грузовик и легковая машина. Спасатели вытащили зажатых в одном из автомобилей людей. Участники ДТП отказались от госпитализации.

Казань ДТП Машины
10 февраля 2024, 22:54
Мужчина пытался напасть на двух девочек в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина в Ростове-на-Дону попытался напасть на двух несовершеннолетних девочек. Полиция объявила нападавшего в розыск, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ростовской области.

«В отдел полиции… поступило сообщение местной жительницы, что неизвестный гражданин следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, <…> предварительно поджидав девочек у входа», - рассказали в ведомстве.

В подъезде мужчина попытался применить к детям насилие, однако девочки закричали, и мужчина сбежал. Полиция устанавливает личность нападавшего и обстоятельства произошедшего. Мужчину объявили в розыск.

Семилетнюю девочку попытались похитить во дворе дома в Стерлитамаке. Следователи установили, что это 18-летний местный житель.

Дети МВД РФ Мужчины Полиция

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