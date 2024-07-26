26 июля 2024, 22:39

Автодорогу под Челябинском затопило из-за прорыва плотины в Киалимском водохранилище

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В Челябинской области автодорогу Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 километр затопило в связи с прорывом дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом сообщил региональный Миндортранс в Telegram-канале.

«Из-за резкого повышения уровня воды произошел прорыв дамбы в Киалимском водохранилище, в результате чего участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 километр оказался затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления», - написали в публикации Миндортранса.

Ранее в Карабашском округе объявили режим ЧС. Местных жителей начали эвакуировать. Из-за дождей и повышения притока воды к водохранилищу размыло 100 метров насыпного участка дамбы. По данным МЧС, эвакуировали 20 человек, в двух школах в Карабаше развернули пункты временного размещения.

Челябинская область МЧС РФ
26 июля 2024, 21:48
В Челябинской области ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
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Режим ЧС объявили в Карабашском округе Челябинской области после прорыва плотины. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в беседе с РИА «Новости».

«Мне сообщили, что ввели [режим ЧС]», - ответил собеседник агентства.

До этого МЧС России сообщило об эвакуации жителей региона. Из-за дождей и повышения притока воды к Киолимскому водохранилищу размыло 100 метров насыпного участка дамбы.

«Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения», - написали в Telegram-канале ведомства.

Ранее дамбу прорвало в Омской области. Спасатели тоже начали эвакуацию жителей. По словам депутата ГД Андрея Алехина, ЧП началось в деревне Ашеваны.

Челябинская область Россия Эвакуации
26 июля 2024, 21:30
Пожар в Ульяновске унес жизни маленького ребенка и двух женщин
РИА «Новости»
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Двухлетний ребенок и две женщины погибли при пожаре в одной из квартир дома в Ульяновске. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Еще 20 человек эвакуированы. Пожарные МЧС России уже ликвидировали открытое горение на 200 квадратных метрах», - написали в публикации ведомства.

Также пострадали три человека, их отправили в больницу. Как заявили в Telegram-канале СУ СКР по Ульяновской области, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Следователи выяснили, что пожар начался после хлопка. В ходе ЧП сгорела часть имущества жильцов. Сейчас огонь уже потушили, на месте происшествия работают правоохранители.

Ранее очевидец пожара в Ульяновске поделился с 360.ru подробностями происшествия. Он отметил, что люди услышали взрыв, а потом начался «этот ужас».

Уголовное дело Пожары Дети Женщины Россия Квартиры
26 июля 2024, 21:29
На Киолимском водохранилище прорвало дамбу
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На Киолимском водохранилище в Карабашском городском округе из-за сильных дождей прорвало дамбу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, а также РЕН ТВ и издание «Карабашский рабочий».

«Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения», - уточнили в МЧС.

Жителей населенных пунктов, находящихся в зоне подтопления - Киолима, Мухаметова, Карасаева, Байдашева, Сактаева - призвали быть готовыми к эвакуации. Пока что люди вынуждены спасаться от воды на крышах домов, передал Telegram-канал Shot.

Общая длина плотины составляет 500 метров.

Синоптики ранее прогнозировали сильные, местами очень сильные ливни, грозы, град и резкий подъем уровня воды в небольших реках Челябинской области.

На Чукотке из-за сильных дождей 25 июля вышла из берегов река Каральвей. В результате паводка закрыли дорогу до Билибинской АЭС, об этом сообщили в Telegram -канале электростанции. А в мае прорыв дамбы произошел в Омской области.

МЧС РФ
26 июля 2024, 20:27
«Начался ужас». Очевидец пожара в Ульяновске сообщил подробности ЧП
Телеканал «360»
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Пожар в многоквартирном доме в Ульяновске произошел после взрыва, рассказал 360.ru очевидец произошедшего. По его словам, после этого «начался ужас».

«Взрыв был, а потом весь этот ужас - дети начали из окна выпрыгивать», - рассказал собеседник 360.ru.

Пожар разгорелся на третьем этаже девятиэтажного дома. По информации МЧС , огнем охвачены три квартиры. По предварительным данным, пострадали три человека, двухлетний ребенок погиб.

Неравнодушные горожане, оказавшиеся на месте происшествия, помогали оттаскивать от дома автомобили. Спасатели вытаскивали людей из горящего здания при помощи автолестницы.

Пожары МЧС РФ

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