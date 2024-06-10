Автобус зажал ногу школьницы и протащил ее по Новосибирску
В Новосибирске 13-летняя девочка получила травмы в автобусе после того, как водитель зажал дверью ее ногу. Об этом сообщило издание ngs.ru.
Все произошло на улице Котовского в Ленинском районе в воскресенье, 9 июня. Водитель высадил пассажиров, закрыл двери и поехал.
По данным местной Госавтоинспекции, школьницу госпитализировали с травмами. Очевидцами случившегося стали 15 пассажиров. Автобусом «НефАЗ» управлял 60-летний водитель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Аналогичный случай произошел в московском районе Котловка. Водитель автобуса не заметил, что двери зажали ногу пассажирки и продолжил движение. У пострадавшей диагностировали перелом бедра и размозжение голени.