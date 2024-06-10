10 июня 2024, 00:33

Автобус зажал ногу школьницы и протащил ее по Новосибирску

Freepik
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В Новосибирске 13-летняя девочка получила травмы в автобусе после того, как водитель зажал дверью ее ногу. Об этом сообщило издание ngs.ru.

Все произошло на улице Котовского в Ленинском районе в воскресенье, 9 июня. Водитель высадил пассажиров, закрыл двери и поехал.

По данным местной Госавтоинспекции, школьницу госпитализировали с травмами. Очевидцами случившегося стали 15 пассажиров. Автобусом «НефАЗ» управлял 60-летний водитель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Аналогичный случай произошел в московском районе Котловка. Водитель автобуса не заметил, что двери зажали ногу пассажирки и продолжил движение. У пострадавшей диагностировали перелом бедра и размозжение голени.

Дети Автобусы Водители
10 июня 2024, 00:04
Парашютист насмерть разбился в Ленинградской области
РИА «Новости»
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В деревне Путилово в Ленинградской области насмерть разбился парашютист. Об этом написала Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, 9 июня 2024 года в ходе учебно-тренировочного прыжка с воздушного судна из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта смертельно травмирован спортсмен», - сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, ЧП произошло на посадочной площадке Северный ветер в деревне Путилово. В прокуратуре проверят обстоятельства произошедшего, а также исполнение требований к безопасности полетов.

В пятницу, 7 июня, опытный парашютист разбился во время прыжка под Волгоградом при приземлении на базе авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» в Волгоградской области. На счету 32-летнего спортсмена было более 140 прыжков. Из-за резкого порыва ветра его ударило в столб при приземлении.

Спортсмены Ленинградская область
09 июня 2024, 22:37
Полностью выгоревший автокран в Москве попал на видео
Телеканал «360»
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Автокран сгорел на Третьем транспортном кольце в Москве. Кадры с полностью сгоревшей техникой попали в распоряжение 360.ru.

Возгорание автокрана произошло на Новой Башиловке. Огонь полностью охватил машину. На месте происшествия работали оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

По данным Дептранса Москвы, что движение в районе возгорания было затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее мусорные баки загорелись на востоке Москвы, пламя перекинулось на автомобили и они начали взрываться. Пожар произошел на улице Вольной на Соколиной Горе. Общая площадь пожара охватила 30 квадратных метров.

Видео Машины Дептранс Москвы Москва
09 июня 2024, 22:15
Москвич застрял пенисом в цементе, когда делал его скульптуру
Freepik
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В Москве 22-летний молодой человек решил сделать скульптуру своего полового органа, но из-за ошибки с составом материала случайно зацементировал свое причинное место. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Парень случайно перепутал глину с цементом, пояснил собеседник телеканала.

«Он понял, что его половой орган оказался в ловушке, только когда цемент почти застыл», - рассказал он.

Сначала он попытался самостоятельно освободить свое мужское достоинство, но после безуспешных попыток вызвал скорую помощь.

Ранее в одной из итальянских больниц врач по ошибке ампутировал половой орган пациенту, решив, что у мужчины развивается раковая опухоль в паховой области.

Недавно новосибирские нейрохирурги прооперировали пациентку, удалив у нее опухоль мозга размером с теннисный мяч. Это оказалась доброкачественная менингиома, которая могла привести к потере зрения.

Уникальный медицинский случай произошел в США, где чуть не погиб чихнувший американец. У него выпал кишечник во время кашля.

Скорая помощь Врачи Москва
09 июня 2024, 21:29
Автокран вспыхнул на Третьем транспортном кольце в Москве
Телеканал «360»
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Крупный пожар начался на Третьем транспортном кольце в Москве. Там загорелся автокран. Столб дыма можно увидеть из нескольких районов города. Об этом сообщили источник 360.ru в экстренных службах города.

По данным источника, возгорание автокрана произошло на Новой Башиловке. Машина полностью охвачена огнем. Информации о пострадавших пока нет. Оперативные службы прибыли к месту происшествия.

В Дептрансе Москвы уточнили, что движение в районе ДТП затруднено и посоветовали водителям выбирать пути объезда.

Пожары Машины Москва

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