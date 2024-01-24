Автобус врезался в остановку в Петербурге. Несколько человек пострадали

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Авария произошла на перекрестке улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе. Водитель автобуса потерял управление и сбил людей. Транспорт перевернулся.

По предварительным данным, травмы получили пять человек. На место случившегося прибыли экстренные службы.

Ранее рейсовый автобус вылетел на тротуар у станции метро «Ленинский проспект» в Северной столице. В результате ДТП пострадали два человека, среди них - беременная женщина. Она отказалась от госпитализации.

Аналогичный случай произошел в Москве. Автомобиль «Нива» въехал в остановку на Новочеркасском бульваре. С места аварии госпитализировали пять человек.