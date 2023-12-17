Автобус врезался в фонарь в Москве, пострадали четыре человека
Пассажирский автобус 17 декабря влетел в фонарный столб на Веерной улице в Москве. Пострадали четыре человека, сообщил источник «360».
На место происшествия приехали спецслужбы: сотрудники ГИБДД и несколько машин скорой помощи, пассажиров осмотрели медики.
Причины аварии пока неизвестны. Автобус ехал по маршруту № 329 «Славянский бульвар - Тропарево». Сейчас движение в районе пересечения Веерной, Матвеевской и Нежинской улиц в столице затруднено.
Ранее два ребенка и взрослый пострадали в ДТП с самосвалом в Москве. Дорогу на 1-й Северной улице не поделили большегруз и иномарка Skoda Rapid.