17 декабря 2023, 11:11

Автобус врезался в фонарь в Москве, пострадали четыре человека

РИА «Новости»
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Пассажирский автобус 17 декабря влетел в фонарный столб на Веерной улице в Москве. Пострадали четыре человека, сообщил источник «360».

На место происшествия приехали спецслужбы: сотрудники ГИБДД и несколько машин скорой помощи, пассажиров осмотрели медики.

Причины аварии пока неизвестны. Автобус ехал по маршруту № 329 «Славянский бульвар - Тропарево». Сейчас движение в районе пересечения Веерной, Матвеевской и Нежинской улиц в столице затруднено.

Ранее два ребенка и взрослый пострадали в ДТП с самосвалом в Москве. Дорогу на 1-й Северной улице не поделили большегруз и иномарка Skoda Rapid.

ДТП ГИБДД Дороги Автобусы Машины
17 декабря 2023, 09:51
Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии
пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской республике
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Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении школьного автобуса и «Лады» в Игринском районе Удмутртии. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике.

Жертв нет. Всех пассажиров микроавтобуса отправили на углубленный осмотр в лечебное учреждение в поселке Игра. Госавтоинспекция устанавливает причины ДТП.

В ликвидации его последствий участвовали 13 человек и шесть спецмашин.

Ранее, 8 декабря, школьный автобус ПАЗ, в салоне которого были 21 ребенок и сопровождающий, столкнулся с Toyota Sprinter в Приморье.

Школьников везли с экскурсии, проходившей во Владивостоке, в село Сергеевка. Пострадали один ребенок и водитель иномарки, обоим потребовалась госпитализация.

Микроавтобус «Газель Next» вез 17 человек, среди которых было восемь детей, на соревнования из Глазова в Ижевск. В легковушке «Лада Веста» находился один мужчина. Авария случилась на 251-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга». Экстренные службы получили информацию в 07:45.

ДТП Удмуртия Автобусы
17 декабря 2023, 03:08
Пожилая петербурженка продала квартиру и перевела 5,5 млн мошенникам
Pxhere
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В Санкт-Петербурге мошенники лишили 83-летнюю пенсионерку квартиры. Об этом сообщило издание 78.ru.

Аферисты связались с жительницей Фрунзенского района в октябре и общались с пожилой женщиной до 2 декабря. Злоумышленники заявили, что для сохранности имущества петербурженке нужно связаться с риелторами и продать через них квартиру.

Пенсионерка выполнила требования мошенников и отправила полученные от сделки 5,5 миллиона рублей на указанные злоумышленниками счета. Через некоторое время жительница Северной столицы поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Похожая история произошла в ХМАО. Местная жительница увидела рекламу инвестиций в Сети, перешла на сайт и оставила там свои контакты. С ней связалась неизвестная и сказала, что нужно скачать специальное приложение и перевести средства на сторонние счета. В итоге пострадавшая лишилась миллиона рублей.

Санкт-Петербург Мошенничество Деньги
17 декабря 2023, 02:34
Полиция в Москве задержала рэпера, хотевшего «избить беременную русскую женщину»
Pxhere
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Сотрудники полиции в Москве задержали участника рэп-баттла, который заявил в одном из своих выступлений, что хочет избить беременную русскую женщину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Речь идет об уроженце Красноярского края. Его заподозрили в разжигании межнациональной ненависти. Текст рэпера возмутил интернет-пользователей, отметила Волк.

Она добавила, что у подозреваемого изъяли мобильные устройства с записью видео, имеющего доказательное значение. По факту случившегося возбудили дело по статье 282 Уголовного кодекса России.

«Комплекс оперативных мероприятий и следственных действий продолжается», - отметила Волк.

Рэпер заявил, что раскаивается и хочет принести свои извинения перед всем русским народом.

Ранее в Москве задержали проукраинского блогера. Он распивал алкоголь на детской площадке и показывал друзьям татуировку на шее - принадлежность к террористической организации. Полицию вызвали местные жители.

МВД РФ Женщины Полиция Москва 2023
17 декабря 2023, 01:33
Жертвами кораблекрушения у берегов Ливии стали более 60 мигрантов
РИА «Новости»
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Более 60 мигрантов, среди которых были женщины и дети, стали жертвами крушения лодки у берегов Ливии. Об этом сообщила Международная организация ООН по миграции в Ливии в социальной сети Х.

«Шестьдесят один мигрант, в том числе женщины и дети, утонули», - рассказали в учреждении.

Согласно данным AFP , большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Гамбии, Нигерии и других стран Африки. Представители Международной организации по миграции оказали медицинскую помощь тем, кому удалось выжить. В центр содержания близ Триполи направили 25 человек.

В сентябре 2023 года сотрудники итальянской береговой охраны острова Лампедуза обнаружили мертвого младенца в лодке с африканскими мигрантами. Ребенок появился на свет во время переправы. Он скончался из-за отсутствия медицинской помощи. Это был уже второй умерший ребенок беженцев, погибший на Лампедузе.

Ливия Мигранты

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