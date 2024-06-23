23 июня 2024, 10:47

Автобус влетел в столб и перевернулся на востоке Москвы

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Утром 23 июня на востоке Москвы автобус врезался в мачту освещения. Транспортное средство перевернулось, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в столичном районе Косино-Ухтомский, на Лухмановской улице, 36. По данным источника, в ДТП есть пострадавшие. Количество получивших травмы он не привел.

Разлива топлива после аварии не произошло. На место происшествия уже выехали экстренные службы.

Официально данные о ДТП пока не комментировали. Все подробности уточняются.

ДТП Автобусы Москва
23 июня 2024, 10:07
Ребенок поджег себя от горящей плиты на глазах отца в Нижнем Новгороде
РИА «Новости»
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Горящая плита и стоящая рядом бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью привели к госпитализации жителя Нижнего Новгорода и его девятилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве пояснили, что мальчик случайно опрокинул на себя стоящую бутылку. Пламя быстро охватило одежду ребенка и перекинулось на ковер. Отец мальчика бросился на помощь сыну и загорелся сам.

Обоих пострадавших с множественными ожогами забрали в больницу прибывшие на место врачи.

В пресс-службе призвали родителей не хранить спички и зажигалки в местах, где их могут достать дети, а легковоспламеняющиеся жидкости держать дальше от источников огня.

В начале июня семилетний мальчик в Амурской области облил бензином и поджег брошенную машину, внутри которой находился его младший брат. Ребенка с ожогами доставили в больницу. Мать братьев привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Дети Больницы МЧС РФ Россия
23 июня 2024, 07:54
Тела двух человек обнаружили после пожара в квартире на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Пожар в квартире одного из домов на Свободном проспекте в Москве унес жизни двух человек. О ЧП сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, очаг возгорания был на кухне, огонь успел распространиться на площади три квадратных метра.

Горели личные вещи и мебель, уточнил собеседник 360.ru. В квартире обнаружили тела двух пожилых человек. Все обстоятельства и причины ЧП уточняются.

Пожары Москва
23 июня 2024, 02:37
Гость устроил стрельбу на свадьбе в Петербурге
Freepik
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Один из гостей начал стрелять в воздух после свадебной церемонии в Петербурге. Правоохранители его уже ищут. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области области в Telegram-канале.

Все произошло днем в субботу, 22 июня, на Стародеревенской улице.

«Молодожены рассаживались по автомобилям после церемонии. В этот момент один из гостей произвел несколько выстрелов в воздух», - уточнили в сообщении.

По данным ведомства, после выстрелов мужчина сел в автомобиль «ВАЗ-2110» и уехал. Правоохранители узнали о произошедшем от прохожего. Стрелявшего уже ищут. После задержания против него могут возбудить уголовное дело.

Ранее на Народной улице в Петербурге уроженец Чечни выстрелил в продавца магазина из травматического пистолета. Полицейские прибыли на место, но злоумышленник забаррикадировался в квартире и начал по ним стрелять.

Санкт-Петербург Уголовное дело Стрельба Мужчины
23 июня 2024, 01:38
Мертвого ребенка нашли под окнами больницы в Москве
РИА «Новости»
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Мальчика нашли у окна палаты столичного НИКИ имени академика Вельтищева после приступа судорог. Об этом «Известиям» рассказала его мать.

По ее словам, сына положили в больницу в отделение нефрологии из-за проблем с почками, но никаких патологий у него выявили. У мальчика была инвалидность из-за волчанки. Через несколько дней у мальчика начались сильные судороги, но лечащий врач, по словам женщины, рекомендовал ему «просто полежать».

«Ну он минут 10 полежал, стал задыхаться. <…> Позже пульмонолог сказал, что он задышал. Сейчас он полежит на кушетке и его вернут в палату», - отметила собеседница издания.

Пока женщина ждала сына, к больнице приехала полиция. Тело ребенка уже лежало под окнами отделения. По словам врачей, мальчик сам открыл окно. Однако мать не верит в эту версию. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Похожая трагедия произошла на Реутовской улице в Москве. Трехлетний ребенок оперся на москитную сетку и вывалился из окна девятого этажа. Девочка погибла.

Дети Больницы Врачи Полиция Москва

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