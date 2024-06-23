Автобус влетел в столб и перевернулся на востоке Москвы

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Авария произошла в столичном районе Косино-Ухтомский, на Лухмановской улице, 36. По данным источника, в ДТП есть пострадавшие. Количество получивших травмы он не привел.

Разлива топлива после аварии не произошло. На место происшествия уже выехали экстренные службы.

Официально данные о ДТП пока не комментировали. Все подробности уточняются.