Автобус влетел в столб и перевернулся на востоке Москвы
Утром 23 июня на востоке Москвы автобус врезался в мачту освещения. Транспортное средство перевернулось, сообщил источник 360.ru.
Авария произошла в столичном районе Косино-Ухтомский, на Лухмановской улице, 36. По данным источника, в ДТП есть пострадавшие. Количество получивших травмы он не привел.
Разлива топлива после аварии не произошло. На место происшествия уже выехали экстренные службы.
Официально данные о ДТП пока не комментировали. Все подробности уточняются.