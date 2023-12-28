Автобус в Балашихе смял цветочный павильон. Появились фото с места ДТП

Полиция показала фото с места аварии. Павильон не обрушился полностью, но сильно накренился. Удар повредил товар и холодильное оборудование.

РЕН ТВ сообщил, что в момент столкновения в киоске находилась женщина. Она не пострадала. Водитель объяснил журналистам, что его занесло во время движения.

Массовая авария произошла на юге Москвы. Столкнулись пять машин , в том числе грузовик и такси. Никто не пострадал, помощь медиков и спасателей не потребовалась.

Авария произошла 28 декабря после полуночи. На улице Свердлова водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в цветочный павильон. Автобус ехал без пассажиров, никто не пострадал. Началась проверка.