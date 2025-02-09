09 февраля 2025, 20:51

Автобус столкнулся с большегрузом на Кубани, один человек погиб

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На автодороге «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» в Краснодарском крае автобус врезался в большегруз. Погиб водитель фуры, сообщили в ГУ МВД России по региону.

На автодороге «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк» в Краснодарском крае автобус врезался в большегруз. Погиб водитель фуры, сообщили в ГУ МВД России по региону.

«9 февраля около 09:00 на автодороге „Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк“ водитель автобуса King Long допустил наезд на стоящий грузовой Volvo с полуприцепом, после чего совершил наезд на пешехода - водителя большегруза», - рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Красноармейскому району Иван Лысенко.

В результате погиб 52-летний водитель фуры, кроме того - пострадал 43-летний пассажир автобуса. Правоохранители проводят проверку.

В Троицком административном округе Москвы произошло жесткое ДТП.

Водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в столб.

ДТП Автобусы Водители Краснодарский край
09 февраля 2025, 20:35
Массовое убийство и огнестрел. История с собаками под Красноярском получила жестокое продолжение
РИА «Новости»
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Неизвестные отловщики опять устроили массовое уничтожение собак в Красноярском крае. Как рассказали общественники из движения «ДогСпас» на своей официальной странице «Вконтакте», убийцы бездомных животных использовали огнестрельное оружие.

Неизвестные отловщики опять устроили массовое уничтожение собак в Красноярском крае. Как рассказали общественники из движения «ДогСпас» на своей официальной странице «Вконтакте» , убийцы бездомных животных использовали огнестрельное оружие.

О происшествии стало известно от жителей поселка Березовка. Они отметили, что группа отловщиков вышла охотиться за собаками ночью. Активисты уверяют, что для убийства безнадзорных животных использовалось огнестрельное оружие.

Очевидцы происшествия упомянули и о звуках, похожих на хлопки мощных петард. На месте гибели собак нашли «огромные лужи крови». В «Догспасе» заявили, что случай «не первый», но расследованием никто не занимается.

«Безнаказанность порождает вседозволенность. Случай вопиющий, такого давно не было. <… > перешли к массовому убийству. Почему нет, если есть косвенные призывы к уничтожению собак?», - добавили активисты.

Команды отловщиков собак действуют, по информации общественников, и в Красноярске. Активисты считают, что работа с безнадзорными животными руководством города ведется безграмотно.

Убийства Собаки Животные Оружие Красноярский край
09 февраля 2025, 19:38
Жесткое ДТП произошло в Новой Москве, погиб человек
РИА «Новости»
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В самом большом по площади административном округе Москвы, Троицком, произошло жесткое ДТП. Об этом сообщили источники 360.ru.

Предварительно, аварию зафиксировали в поселении Щаповское. Вероятно, водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в столб.

Источник редакции добавил, что ДТП произошло неподалеку от съезда с эстакады. К месту происшествия вызвали автомобиль скорой помощи.

В ДТП погиб один человек. Его личность пока не установлена.

Ранее в воскресенье, 9 февраля, автобус и три легковых автомобиля столкнулись в Южном Бутово.

ДТП Москва
09 февраля 2025, 18:35
Пожар в Мытищах унес жизни пенсионерки и ее внучки
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Пожар произошел в одной из квартир жилого дома на Водоводной улице в Мытищах. Из-за ЧП погибли пенсионерка и ее внучка 2021 года рождения, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Загорелась квартира на пятом этаже.

«Главу семьи госпитализировали в реанимационное отделение медицинского учреждения, его жена и еще одна дочь не пострадали», - отметили в пресс-службе.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств смертельного пожара.

Ранее крупный пожар произошел в здании автосервиса в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, для ликвидации ЧП направили 38 огнеборцев и 14 единиц техники. Обошлось без пострадавших.

Кадры с места пожара появились в распоряжении 360.ru.

Очевидица рассказала, что возгорание произошло примерно в 10:00. Она увидела черный дым, поднимающийся от находящегося рядом с ее домом автосервиса.

Пожары Прокуратура РФ Мытищи МЧС РФ
09 февраля 2025, 17:05
Под Белгородом полицейские спасли замерзшего водителя. Его автомобиль сгорел в поле
Пресс-служба МВД
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В Белгородской области полицейские спасли водителя, который попал в беду: его автомобиль сгорел в заснеженном поле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В снежную погоду 33-летний водитель не справился с управлением ВАЗ-2114 и съехал в кювет между селами Меловое и Истобное. Машина загорелась. Мужчина позвонил в службу спасения, но не смог точно сказать, где он находится.

На поиски водителя отправился экипаж ДПС и группа ППС.

«Они обнаружили почти полностью выгоревший автомобиль в поле и водителя без обуви и одежды. Мужчина сильно замерз, его вещи сгорели», - уточнили в пресс-службе.

Полицейские помогли ему сесть в машину подоспевших пожарных, передали медикам и сопроводили до больницы. На следующий день они навестили пострадавшего в медучреждении.

Ранее на внутренней стороне 26-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин загорелась возле жилого комплекса «Квартал Герцена» в районе Бирюлево Восточное.

Россия Водители Белгородская область

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