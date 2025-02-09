Автобус столкнулся с большегрузом на Кубани, один человек погиб
На автодороге «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» в Краснодарском крае автобус врезался в большегруз. Погиб водитель фуры, сообщили в ГУ МВД России по региону.
На автодороге «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк» в Краснодарском крае автобус врезался в большегруз. Погиб водитель фуры, сообщили в ГУ МВД России по региону.
«9 февраля около 09:00 на автодороге „Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк“ водитель автобуса King Long допустил наезд на стоящий грузовой Volvo с полуприцепом, после чего совершил наезд на пешехода - водителя большегруза», - рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Красноармейскому району Иван Лысенко.
В результате погиб 52-летний водитель фуры, кроме того - пострадал 43-летний пассажир автобуса. Правоохранители проводят проверку.
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