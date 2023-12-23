Автобус со школьниками перевернулся под Ярославлем

Читайте нас в:

ДТП произошло около 10:20 в районе деревни Филимоново Ростовского района. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

В этот момент в салоне ехали 20 несовершеннолетних и 15 взрослых пассажиров. В результате аварии двое взрослых получили травмы, их госпитализировали. Одному диагностировали черепно-мозговую травму, а другому - ушиб плеча.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале , остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе.

В пятницу, 22 декабря, двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Ростовской области. Легковушка Volkswagen Polo врезалась в грузовик MAN.