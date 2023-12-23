Автобус со школьниками перевернулся под Ярославлем
Автобус со школьниками из Владимирской области опрокинулся в Ярославской области. Дети ехали на экскурсию в сопровождении взрослых, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло около 10:20 в районе деревни Филимоново Ростовского района. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.
В этот момент в салоне ехали 20 несовершеннолетних и 15 взрослых пассажиров. В результате аварии двое взрослых получили травмы, их госпитализировали. Одному диагностировали черепно-мозговую травму, а другому - ушиб плеча.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале , остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе.
В пятницу, 22 декабря, двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Ростовской области. Легковушка Volkswagen Polo врезалась в грузовик MAN.