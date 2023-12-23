23 декабря 2023, 20:16

Автобус со школьниками перевернулся под Ярославлем

РИА «Новости»
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Автобус со школьниками из Владимирской области опрокинулся в Ярославской области. Дети ехали на экскурсию в сопровождении взрослых, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

ДТП произошло около 10:20 в районе деревни Филимоново Ростовского района. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

В этот момент в салоне ехали 20 несовершеннолетних и 15 взрослых пассажиров. В результате аварии двое взрослых получили травмы, их госпитализировали. Одному диагностировали черепно-мозговую травму, а другому - ушиб плеча.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале , остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе.

В пятницу, 22 декабря, двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Ростовской области. Легковушка Volkswagen Polo врезалась в грузовик MAN.

Дети МВД РФ ДТП
23 декабря 2023, 20:44
Водитель и пассажир погибли в ДТП на МКАД
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Авария произошла на 49-м километре внешней стороны МКАД. В ДТП с тремя автомобилями погибли два человека, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «360».

По данным источника «360», Great Wall после столкновения перелетел через бетонное ограждение на другую сторону МКАД и загорелся.

После ликвидации возгорания в автомобиле обнаружили тела водителя и пассажира. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

Правоохранители перекрыли по одной полосе с внешней и внутренней стороны. На месте также работают сотрудники экстренных служб.

По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и столкнулся с автомобилями «Газель» и Great Wall. В результате аварии погибли водитель и пассажир пикапа.

Прокуратура Западного административного округа Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба ведомства.

ДТП Москва 2023
23 декабря 2023, 19:21
Два человека погибли в ДТП на западе Москвы
РИА «Новости»
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Два человека погибли в результате массового ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД, еще двое пострадали. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Подробности произошедшего уточняются. На место аварии выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

По его информации, после столкновения трех легковых автомобилей один из них перевернулся и оказался на внешней стороне МКАД. В результате машина загорелась.

Из перевернутого авто никто не вышел. Есть вероятность, что находившееся внутри салона люди заблокированы.

В результате аварии погибли два человека, а еще два получили травмы разной тяжести. От госпитализации они отказались.

Пресс-служба столичного дептранса подтвердила информацию. В ведомстве призвали выбирать альтернативные маршруты, так как движение на месте происшествия затруднено.

ДТП Москва 2023
23 декабря 2023, 18:34
Три человека попали в полицию после стрельбы в Петербурге
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции в Петербурге задержали трех человек по подозрению в стрельбе в коммунальной квартире на Васильевском острове. В отдел доставили двух мужчин и женщину, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, правоохранители обнаружили на месте стрельбы охолощенный автомат. Также из квартиры, где проживал один из задержанных, изъяли восемь упаковок светошумовых патронов к нему.

На всех трех жителей Петербурга составили протокол о мелком хулиганстве. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее злоумышленник открыл стрельбу в Приозерском районе Ленинградской области. Преступление произошло между поселками Орехово и Иваново.

Мужчина ранил человека из травматического пистолета, пострадавшего госпитализировали.

Санкт-Петербург Стрельба Полиция
23 декабря 2023, 18:11
Российский боксер-чемпион погиб в ДТП
РИА «Новости»
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Победитель чемпионатов Европы по боксу Альберт Родионов погиб в аварии в Краснодарском крае. Об этом в Telegram-канале сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

«Из Краснодарского края к нам пришла трагическая новость. Победитель первенства Европы, трехкратный победитель первенства России Альберт Родионов разбился в ДТП, ему не было и 30 лет», - написала она.

Генсек отметила, что организация оплатит все расходы, связанные с похоронами Родионова.

«У Альберта остались семилетняя дочь и жена. Похороны пройдут в городе Волжский 24 декабря. Соболезнуем родным и близким спортсмена, с вами скорбит весь боксерский мир», - добавила Кириенко.

Родионов был победителем первенств Европы по боксу и трехкратным победителем российских чемпионатов. Также он выступал в ММА-промоушенах.

Спортсмены Бокс

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