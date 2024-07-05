Автобус сгорел дотла на трассе в Подмосковье
Спасатели потушили автобус, который загорелся в районе деревни Новая Купавна по дороге в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Огонь распространился на площади 26 квадратных метров. Всего на месте ЧП работали две единицы техники и восемь специалистов. Пострадавших нет, причины возгорания не уточняются.
Ранее в пятницу сильный пожар произошел в деревне Золотой Колос Аксайского района Ростовской области. Огонь охватил три частных дома и семь хозяйственных построек.
В результате происшествия никто не пострадал, на место происшествия привлекали 45 специалистов и 13 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.