Автобус сгорел дотла на трассе в Подмосковье

Читайте нас в:

Огонь распространился на площади 26 квадратных метров. Всего на месте ЧП работали две единицы техники и восемь специалистов. Пострадавших нет, причины возгорания не уточняются.

Ранее в пятницу сильный пожар произошел в деревне Золотой Колос Аксайского района Ростовской области. Огонь охватил три частных дома и семь хозяйственных построек.

В результате происшествия никто не пострадал, на место происшествия привлекали 45 специалистов и 13 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.