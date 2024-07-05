05 июля 2024, 18:32

Автобус сгорел дотла на трассе в Подмосковье

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Спасатели потушили автобус, который загорелся в районе деревни Новая Купавна по дороге в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь распространился на площади 26 квадратных метров. Всего на месте ЧП работали две единицы техники и восемь специалистов. Пострадавших нет, причины возгорания не уточняются.

Ранее в пятницу сильный пожар произошел в деревне Золотой Колос Аксайского района Ростовской области. Огонь охватил три частных дома и семь хозяйственных построек.

В результате происшествия никто не пострадал, на место происшествия привлекали 45 специалистов и 13 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Пожары МЧС РФ Автобусы
05 июля 2024, 16:44
Жительница Таиланда помогла застрявшей в аэропорту россиянке купить билет домой
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Россиянка Юлия, девять дней прожившая в аэропорту Бангкока, устроилась уборщицей, чтобы подзаработать, и спала на креслах. Об этом рассказала 360.ru женщина, представившаяся Анастасией, около года живущая в Паттайе.

Она уточнила, что встретилась с Юлией в курилке и та попросила у нее 30 бат (около 70 рублей). Затем они снова увиделись. Россиянка рассказала свою историю, и Анастасия связалась с женщиной, которая помогает людям в таких ситуациях. Сегодня средства на билет наконец нашлись.

«Она была безумно рада, благодарила, сказала, что обязательно сообщит, как приедет, вернется», - заявила Анастасия.

История бывшего дознавателя краснодарского главка МВД, больше недели прожившей в аэропорту Бангкока из-за просроченного загранпаспорта и невозможности поменять деньги, стала известна вчера.

Мать женщины в беседе с 360.ru отметила, что после увольнения дочь нигде не работала, но набрала много кредитов. Она не сообщала о том, что с февраля живет в Таиланде.

Женщины Россия Таиланд Деньги
05 июля 2024, 16:33
В ФСБ опровергли нападение на здание воронежского управления ведомства
РИА «Новости»
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На здание воронежского УФСБ никто не нападал. Об этом 360.ru заявил дежурный по управлению.

«Все хорошо. Без комментариев», - подчеркнул он.

О нападении на управление силового ведомства сообщил Telegram-канал «Площадь». По данным источника канала, погиб один человек, а здание оцепили.

Telegram-канал «Вести. Воронеж» уточнил, что обстановка возле управления спокойная.

«Оцепления и работы спецслужб нет», - указали авторы публикации, проиллюстрировав ее фотографией с места.

В кадр попало само здание и припаркованные рядом автомобили. На фото не видно оцепления и сотрудников ведомства.

ФСБ
05 июля 2024, 15:13
Буксир-толкач в Казани врезался в самолет
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В международном аэропорту Казань самолет получил повреждения из-за столкновения с буксиром-толкачом. Рейс отложили. Началась проверка, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Буксир-толкач 5 июля при маневрировании со стоянки столкнулся с самолетом, который готовили к вылету в Анталью. Никто не пострадал. Началась проверка по статье 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Повреждения получил фюзеляж самолета авиакомпании «Аэрофлот», который готовился вылететь рейсом № SU 794, уточнила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Столкновение произошло по технической причине. Пассажиры остались в здании аэропорта, после 16:30 их отправят в Турцию на резервном воздушном судне.

Легкомоторный самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Бурятии. На борту находились шесть человек.

Авиация Казань Татарстан Самолеты Следственный комитет России
05 июля 2024, 13:17
Гид пропал, туристы спаслись. МЧС показало поисковую операцию на Камчатке
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На Камчатке во время сплава по реке Быстрой перевернулась надувная лодка с гидом и двумя туристами. Один человек пропал, остальных эвакуировали на берег. Пресс-служба МЧС Камчатки показала поисковую операцию.

На Камчатке во время сплава по реке Быстрой перевернулась надувная лодка с гидом и двумя туристами. Один человек пропал, остальных эвакуировали на берег.

Пресс-служба МЧС Камчатки показала поисковую операцию.

Сплав устроили на рафте. В какой-то момент лодка опрокинулась, все трое оказались в воде и зацепились за судно. Супружеская пара выплыла, потому что в начале путешествия надела спасательные жилеты, а их гида унесло вниз по течению - его местонахождение неизвестно.

Очевидцы вызвали спасателей. Мужчину с женщиной эвакуировали в безопасное место и устроили поиски их гида.

В Бурятии самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Еравнинском районе. На борту находились шесть членов экипажа. Прокуратура начала доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Туризм Камчатка Реки

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