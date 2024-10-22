22 октября 2024, 22:40

Автобус сгорел дотла на Новорижском шоссе

Читайте нас в: Google Новости

В Москве на Новорижском шоссе сгорел маршрутный автобус. Обошлось без пострадавших, сообщил источник 360.ru.

Водители заметили объятый огнем автобус у обочины на Новорижском шоссе в сторону центра примерно в 300 метрах от пересечения с МКАД. Площадь возгорания достигла 15 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные подали пенный ствол.

Автобус маршрута № 1282 ехал из ЖК «Ильинские луга» к метро «Строгино» без пассажиров. Водитель, по информации источника 360.ru, не пострадал.

Тремя днями ранее в Подмосковье сломался автобус из Коломны в Щурово. Один пассажир получил ожоги ноги от разлившегося фонтаном горячего антифриза. Мужчина рассказал 360.ru, что ехал вместе с дочерью и от болевого шока заметил травмы только по возвращении домой.

Пожары ДТП Автобусы Москва
22 октября 2024, 22:16
Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Несколько самолетов маршрутом до Екатеринбурга ушли на запасные аэродромы. В аэропорту Кольцово борт госавиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Временные ограничения начали действовать около 21:30. Вылеты нескольких самолетов из Екатеринбурга отложили, а направлявшиеся в город воздушные суда перенаправили на запасные аэродромы.

«Причина - выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации. В работу вводится вторая взлетно-посадочная полоса», - сообщила администрация Кольцово.

Спустя 15 минут аэропорт возобновил прием и отправку самолетов. Судя по онлайн-табло, на вылет после снятия ограничений задержался лишь рейс в Благовещенск.

В сентябре самолет авиакомпании «Россия» из Шарм-эш-Шейха вылетел в Екатеринбург с двухчасовой задержкой из-за угрозы безопасности. Неизвестный во время предполетного брифинга пообещал взорвать лайнер, однако кинологи не нашли на борту ничего подозрительного.

Авиакатастрофы Самолеты Екатеринбург Свердловская область
22 октября 2024, 22:10
«Никто не ответил». Мать умершей в Ташкенте журналистки рассказала, как нашли ее тело
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тела журналистки Инессы Паперной и ее спутника в отеле в Ташкенте обнаружили сотрудники ресепшена. Они вскрыли по дверь по просьбе родственников парня, потому что пара перестала отвечать на звонки, рассказала «Известиям» мать покойной Любовь Паперная.

Женщина узнала о произошедшем от матери друга, с которым отдыхала ее дочь. Его родственники живут в Ташкенте. Они договорились передать в Москву посылку, но утром не дозвонились ни до Паперной, ни до парня.

«Никто не ответил. <…> Тогда решила приехать она в гостиницу, мало ли что с телефоном. Не достучались до номера, забеспокоились, вызвали сотрудников ресепшена. Начали вскрывать, вот так и обнаружили», - сказала она.

Паперная-младшая сотрудничала с журналом «Профиль» и сайтом Lenta.ru. Пара остановилась в отеле «Караман палас». По предварительной версии, постояльцы отравились проникшим через вентиляцию газом от бассейна. Тело журналистки доставят в Москву.

Туризм Отели Журналистика Узбекистан
22 октября 2024, 21:48
Москвич нашел агрессивную розовую змею в своей квартире
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На севере Москвы житель многоквартирного дома обнаружил в своей квартире агрессивную розовую змею и вызвал спасателей. Об этом сообщили 360.ru в городских экстренных службах.

Происшествие случилось в доме на улице Красноармейской.

«Агрессивное животное в одном помещении с человеком. Змея розового цвета в квартире у заявителя», - сообщил источник.

До этого, как отметили в дежурно-диспетчерской службе, рептилия находилась в подъезде дома.

Прибывшие на место спасатели змею не обнаружили. Кроме того, неизвестно, что это была за рептилия, а также куда она могла исчезнуть.

Ранее в квартиру жителя Хамовников пробрался неизвестный дикий хищник внешне похожий на кошку. Животное оказалось агрессивным.

До этого житель столицы обнаружил в туалете квартиры агрессивную змею , которая к моменту прибытия спасателей куда-то исчезла.

Москва Змеи Квартиры
22 октября 2024, 16:16
Выброшенный из окна пакет с мусором едва не убил ребенка в Мурине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На Привокзальной площади в Мурине на детскую коляску из окна сбросили пакет с мусором. Отец чудом не пострадавшей девочки рассказал 360.ru, что «снаряд» запустил один из живущих в доме подростков.

Мужчина во время прогулки с ребенком сел на лавочку около дома, и через некоторое время рядом с ним упал пакет с мусором.

«Я с женой отошел сразу от этого места. <…> Разместил объявление в общедомовом чате», - пояснил он.

По словам отца девочки, с ним уже успели связаться родители ребенка, сбросившего пакет.

«Родители сказали, что, конечно же, это был необдуманный поступок, а не какие-то направленные действия. Она (дочь - прим. ред.) даже не проснулась», - отметил житель Ленобласти.

Мужчина планирует встретиться с ребенком и провести беседу, чтобы узнать о мотивах его поступка. Он подчеркнул, что родители должны регулярно общаться со своими детьми, чтобы такого не повторилось.

«Надо, чтобы мы все понимали, что никто от такого не застрахован, если мы не будем об этом говорить. Это постоянный процесс воспитания. И, я считаю, сейчас главное не наказывать, а предотвратить новые происшествия. Говорите об этом с вашими детьми, объясняйте, чтобы они думали о последствиях своего поступка», - добавил собеседник 360.ru.

С заявлением в правоохранительные органы он решил не обращаться, поскольку ребенок не пострадал.

Дети Мусор

Новости по теме