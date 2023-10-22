Автобус с водителем заполыхал на Ленинском проспекте — источник
Автобус загорелся 22 октября на Ленинском проспекте в Москве. Как сообщил источник «360», внутри находился водитель, пассажиров не было.
На месте происшествия работают спасатели, они вызвали бригаду скорой помощи. Пока нет информации о состоянии водителя.
Очевидцы поделились кадрами в социальной сети «ВКонтакте». На записи видно, как автомобиль охватывают огромные языки пламени. Подробности происшествия уточняются.
Ранее возле пятиэтажке в Москве взорвалась легковушка. Машина сгорела дотла, а пламя перекинулось на два соседних авто, повредив их. От мощного взрыва на первом этаже дома выбило стекла.