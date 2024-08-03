03 августа 2024, 15:39

Автобус с туристами перевернулся в Красноярском крае

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Автобус с туристами опрокинулся в кювет в Красноярском крае. По предварительным данным, пострадали 10 человек, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе краевого главка СК.

В ведомстве уточнили, что автобус ехал со стороны поселка Маганск в населенный пункт Береть в Березовском районе. Предварительной причиной аварии стала ошибка водителя, который не справился с управлением.

Люди ехали из Маганска в Береть, откуда обычно начинаются сплавы по реке Мане, сообщило издание dela.ru. Всего в салоне было 10 человек, включая детей девяти и 14 лет. Пострадавших доставили в больницы.

«Степень тяжести причиненного вреда здоровью устанавливается», - добавили следователи.

Сейчас специалисты изучают все обстоятельства случившейся аварии.

Ранее пассажирский автобус перевернулся под Краснодаром. В ДТП пострадали более 10 человек. Девять из них, в том числе четверо детей, попали в Северскую больницу. Остальным оказали разовую медпомощь.

ДТП Дороги Автобусы Красноярский край
03 августа 2024, 15:35
Петербурженку задержали за надпись из Корана около церкви
РИА «Новости»
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Жительницу Петербурга задержали после того, как она на стене дома возле церкви оставила отсылающую к Корану цитату. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Жительницу Петербурга задержали после того, как она на стене дома возле церкви оставила отсылающую к Корану цитату\\. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Ее заподозрили в том, что 30 июля на Лахтинской улице возле церкви Святой Блаженной Ксении Петербургской она нарисовала на стене надпись «АЯТ 9:5».

Этот часть текста священной для мусульман книги, в котором есть призыв к убийству многобожников и борьбе с ними. При этом в официальных толкованиях, на кого именно направлена эта угроза, не раскрывается. По какой причине девушка сделала такую надпись около православного храма, неизвестно.

Ранее муфтий Исмаил Бердиев призвал строго наказать блогера из Дагестана, на своем стриме глумившегося над православным крестом.

Санкт-Петербург Ислам
03 августа 2024, 14:39
Чемпион Европы по боксу заступился за подростка и лишился глаза
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Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за подростка, которого избивали на улице в Феодосии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, Двали приехал в Крым проводить мастер-класс. После утренней пробежки он увидел, как толпа мужчин избивает подростка, и вступился за него. В жесткой драке ему выбили глаз, а его помощнику сломали руку.

Сейчас спортсмен находится в больнице в Москве. Он заявил, что уже не сможет вернуться на ринг, а зрение на единственном оставшемся глазу со временем, скорее всего, будет падать.

Двали написал заявление в полицию. Подозреваемых ищут.

В июле в центре Москвы избили бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса.

Драки Крым Бокс Россия
03 августа 2024, 13:26
Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Глава региона доложил президенту <…> о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли», - процитировало Пескова РИА «Новости».

Губернатор в телефонном разговоре с Путиным отметил, что благодаря слаженной работе спецслужб удалось спасти из-под завалов дома 16 человек. Пострадавшим продолжают оказывать помощь, на это выделили необходимые средства.

До конца недели специалисты проведут экспертизу и решат, что делать с частично обрушившимся строением. Специалисты разрабатывают план по обеспечению граждан постоянным жильем.

Два подъезда пятиэтажки на Сибирской улице обрушились 1 августа из-за взрыва газа. Жертвами стали 10 человек. Пострадали 26 жителей , в том числе дети. Круглыми сутками спасатели искали людей под обломками, а теперь приступили к разбору завалов.

Местные жители сообщали, что перед обрушением видели в соседнем доме двух мужчин в форме газовиков , хотя официальных проверок в тот день не должно было проводиться. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее жителям Нижнего Тагила, утратившим имущество из-за частичного обрушения дома, увеличили выплаты до 500 тысяч рублей.

Газ Взрывы
03 августа 2024, 10:51
Огонь охватил кровлю частного дома в Новой Москве. Есть пострадавшая
РИА «Новости»
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В субботу утром крупный пожар вспыхнул на улице Московской в деревне Саларьево в Новой Москве. О ЧП сообщил источник 360.ru

Предварительно, в доме взорвался газовый баллон, после этого возникло возгорание. Пламя успело охватить кровлю по всей площади. По имеющейся информации, есть угроза распространения на соседний дом.

«Из горящего дома самостоятельно эвакуировалась женщина», - уточнил собеседник 360.ru.

Данных о ее состоянии пока нет. Сведений о других пострадавших также не поступало.

Пожар уже локализовали. Спасатели вынесли из дома еще один газовый баллон. На месте продолжают работать оперативные службы.

Ранее пожар произошел на территории детского сада в районе Щукино. Загорелась деревянная лавка и игрушка в беседке. Обошлось без пострадавших.

Пожары Женщины

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