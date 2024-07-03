Автобус с российскими и белорусскими туристами разбился в Анталье

По информации издания, автобус должен был доставить туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, но по пути попал в аварию при въезде на перекресток Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.

На фото с места происшествия видно, что транспортное средство протаранило столб, получив очень серьезные повреждения. На помощь водителю и пассажирам направили большое количество машин скорой помощи.

Получивших травмы людей отвозят в ближайшие больницы, добавили журналисты. Точных данных о количестве пострадавших пока нет. Также на место ЧП прибыли сотрудники полиции.