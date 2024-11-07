Автобус с рабочими перевернулся под Красноярском. Пострадали девять человек
В Красноярском крае перевернулся автобус с рабочими, в результате аварии пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
ЧП произошло на 75-м километре автомобильной дороги Красноярск - Енисейск в районе села Бартат Большемуртинского района.
Перевозящий рабочих водитель автобуса Higer двигался со стороны Красноярска. По непонятной пока причине он потерял управление, в итоге транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.
Всего в автобусе находились 36 пассажиров. Девяти из них потребовалась помощь врачей.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, все обстоятельства случившегося выясняются.
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