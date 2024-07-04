Автобус с пятью пассажирами перевернулся в Нижегородской области

Авария произошла на виадуке около Зеленого города. По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением, поэтому транспортное средство опрокинулось.

«Предварительно, в автобусе находилось пять пассажиров и водитель. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался», - уточнили в МВД.

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.

Фотографии опрокинувшегося на бок автобуса, а также видео с его подъемом опубликовал Telegram-канал «Кстово». Один из комментаторов написал, что автобус якобы перевернулся из-за того, что его подрезал автомобиль, выезжающий от поста. Все пассажиры живы, только у водителя гематома на голове.

Ранее в Оренбурге пострадала девушка , когда на Загородном шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Пассажирку госпитализировали с травмами.