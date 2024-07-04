04 июля 2024, 21:23

Автобус с пятью пассажирами перевернулся в Нижегородской области

РИА «Новости»
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Рейсовый автобус № 204 с пятью пассажирами опрокинулся в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла на виадуке около Зеленого города. По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением, поэтому транспортное средство опрокинулось.

«Предварительно, в автобусе находилось пять пассажиров и водитель. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался», - уточнили в МВД.

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.

Фотографии опрокинувшегося на бок автобуса, а также видео с его подъемом опубликовал Telegram-канал «Кстово». Один из комментаторов написал, что автобус якобы перевернулся из-за того, что его подрезал автомобиль, выезжающий от поста. Все пассажиры живы, только у водителя гематома на голове.

Ранее в Оренбурге пострадала девушка , когда на Загородном шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Пассажирку госпитализировали с травмами.

МВД РФ ДТП ГИБДД Автобусы Полиция
04 июля 2024, 21:25
Машина с водителем взорвалась на дороге в Подмосковье
РИА «Новости»
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Госпитализацией закончилась поездка в Люберцы для жителя Орехово-Зуевского городского округа на своей машине. Как сообщил 360.ru осведомленный источник, во время движения в автомобильной печке разорвался шланг и ноги водителя окатило горячим тосолом.

Госпитализацией закончилась поездка в Люберцы для жителя Орехово-Зуевского городского округа на своей машине.

Как сообщил 360.ru осведомленный источник, во время движения в автомобильной печке разорвался шланг и ноги водителя окатило горячим тосолом.

По словам собеседника, пострадавшего автовладельца с ожогами ног первой и второй степени доставили в больницу.

По данным Telegram-канала Shot , неисправность возникла в машине Lada Kalina, купленной несколько месяцев назад. В салоне кроме пострадавшего водителя находились его мать и супруга. Женщины в результате происшествия не пострадали.

В середине июня на проезжей около Филевского парка Москвы вспыхнул автомобиль каршеринга. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия , на которых видно, как другие машины старательно объезжали дымящийся автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили горящее транспортное средство.

Больницы Машины Водители
04 июля 2024, 19:34
Подросток на иномарке сбил журналиста «Известий» в Истре
РИА «Новости»
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Юноша на Mercedes наехал на корреспондента «Известий», снимавшего в Истре репортаж о нарушениях подростками ПДД. Ему предъявили обвинение в угоне автомобиля, хулиганстве и воспрепятствовании законной деятельности, сообщила пресс-служба ГУ СК России по Московской области.

Корреспондент «Известий» 27 июня вел съемку около торгового центра в деревне Обушково. По заданию редакции ему нужно было сделать сюжет о нарушении правил дорожного движения, которые совершают подростки на этом участке.

Обвиняемый припарковался на угнанном автомобиле Mercedes на месте, отведенном под парковку инвалидов. Журналист задал юноше вопрос по этому поводу. Вместо ответа подросток наехал на сотрудника СМИ и скрылся с места ДТП.

Правоохранители продолжают работу по сбору и закреплению доказательств в рамках этого дела, отметили в ведомстве.

Накануне в парке Симферополя школьница сбила на электросамокате коляску с маленькой девочкой и сбежала.

Истра Журналистика Иномарки
04 июля 2024, 19:16
Голый тюменец напугал жителей многоэтажки
РИА «Новости»
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В Тюмени заметили мужчину, который гулял и ездил в лифте полностью обнаженным. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Тюмень».

Тюменец оказался в лифте без одежды на Полевой улице в доме № 117. На камеру видеонаблюдения попали кадры, как вместе с голым человеком собирался зайти другой мужчина. Однако он быстро передумал при виде странного попутчика, который стал делать зазывающие жесты.

В общедомовом чате дома жители пытаются выяснить личность неизвестного, чтобы обратиться в полицию. Один из комментаторов написал, что видел этого мужчину в одной футболке.

Ранее голого мужчину в неадекватном состоянии заметили на западе Москвы. Очевидцы рассказали о прохожем, который бегал с ножом и без одежды по краю моста. Полиция поймала мужчину на проезжей части.

Одежда Тюмень Мужчины Полиция
04 июля 2024, 18:59
Петербурженке откусили мизинец в фитнес-клубе
РИА «Новости»
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Посетительница фитнес-клуба в Санкт- Петербурге откусила палец женщине. Пострадавшая рассказала «Пятому каналу», что спортсменка так отреагировала на то, что к ней повернулись спиной.

«Я вышла только из душа. У нас ящички вместе. И я повернулась пятой точкой к ней. Ей это не понравилось», - рассказала женщина.

После этого последовал удар по голове и петербурженка решила защищаться. В ходе потасовки посетительница фитнес-клуба откусила ей мизинец Первую помощь пострадавшей оказали другие клиентки, после чего ее отвезли в больницу. Нападавшая спокойно ушла из фитнес-центра.

Врачи заявили, что из-за микробов во рту откусившей палец женщины мизинец уже не пришить. Она планирует написать заявление в полицию.

Похожий случай произошел в Москве. В одном из столичных ночных клубов от зубов буйного посетителя пострадал охранник. Нетрезвый гость затеял драку с сотрудником заведения и откусил ему часть пальца.

Посетительница фитнес-клуба в Санкт- Петербурге откусила палец женщине. Пострадавшая рассказала «Пятому каналу» , что спортсменка так отреагировала на то, что к ней повернулись спиной.

Драки Санкт-Петербург Врачи Женщины Полиция

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