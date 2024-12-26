Автобус с пассажирами врезался в мачту освещения в Москве
Пассажирский автобус врезался в осветительный столб в российской столице. Об этом сообщил источник 360.ru.
Авария произошла в Гагаринском районе Юго-западного административного округа на улице Вавилова. По информации источника, пострадали как минимум три человека.
Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Столичные власти не комментировали происшествие.
Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве также произошло ДТП.
Погиб водитель, который вышел из авто, чтобы выставить знак аварийной остановки.