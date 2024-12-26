Автобус с пассажирами врезался в мачту освещения в Москве

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Два легковых автомобиля столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК). Авария произошла в Лефортовском тоннеле. Как сообщил источник 360.ru, в аварии погиб человек.

Позднее информацию подтвердила в своем Telegram-канале пресс-служба московской прокуратуры. Также ведомство разместило несколько снимков с места ДТП. Судя по опубликованным кадрам с места событий, столкновение получилось жестким. Багажник Lexus вмяло практически в салон.

Водитель Lexus погиб на месте. Предварительно, он остановился в тоннеле, чтобы выставить знак, после чего в его автомобиль на большой скорости влетел Volvo.

Медики уже осмотрели водителя и двух пассажиров Volvo. От госпитализации они отказались.

Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле затруднено. На месте работают оперативные службы.

Ранее женщина пострадала в крупном ДТП с автобусом и грузовиком на юге Москвы. Пассажирку автобуса госпитализировали.