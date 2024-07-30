Автобус с пассажирами врезался в дерево на юге Москвы
Автобус с пассажирами наехал на дерево в Москве. Авария произошла на Шипиловской улице, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
«После удара дерево упало. Водитель потерял сознание», - отметил он.
Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 21:38. Из пассажиров никто не пострадал. Медики госпитализировали водителя. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее автобус с 19 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Нижегородской области. Различные травмы получили 11 человек. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.
Также в Саратове произошло тройное ДТП. На дороге столкнулись троллейбус, грузовой автомобиль и легковушка. Всего в аварии пострадали свыше 10 человек.