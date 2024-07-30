30 июля 2024, 22:49

Автобус с пассажирами врезался в дерево на юге Москвы

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Автобус с пассажирами наехал на дерево в Москве. Авария произошла на Шипиловской улице, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«После удара дерево упало. Водитель потерял сознание», - отметил он.

Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 21:38. Из пассажиров никто не пострадал. Медики госпитализировали водителя. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее автобус с 19 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Нижегородской области. Различные травмы получили 11 человек. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

Также в Саратове произошло тройное ДТП. На дороге столкнулись троллейбус, грузовой автомобиль и легковушка. Всего в аварии пострадали свыше 10 человек.

ДТП Автобусы Москва
30 июля 2024, 23:54
«Не хватило метра». Парапланерист рассказал о падении на туристку в Башкирии
Freepik
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Парапланерист совершил жесткую посаду на горе Торатау в Башкирии и приземлился прямо на девушку. Подробностями происшествия мужчина поделился в беседе с 360.ru.

«Я выбирал площадку для приземления, чтобы было поменьше людей. Но случайно попал в зону турбулентности и летательный аппарат начал терять подъемную силу и просто падать. Мне буквально метра не хватило, чтобы перескочить девушку», - сказал он.

Мужчина отметил, что при приземлении задел пострадавшую в районе грудной клетки. Медики увезли ее в шоковом состоянии.

«Я сегодня звонил девушке. Она сказала, что никаких переломов нет, только ушиб. Я готов возместить моральный ущерб. Уже переслал ей некоторую сумму на лекарства», - добавил парапланерист.

Также мужчина отметил, что у него болит правая рука, поэтому в ближайшее время он поедет к травматологу.

Муж пострадавшей в комментарии 360.ru рассказал, что у его жены не выявили ни переломов.

Он подчеркнул, что не держит зла на парапланериста.

Башкирия Туризм
30 июля 2024, 22:30
В Симферополе эвакуировали посетителей торгового центра
Freepik
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Посетителей эвакуировали из торгового центра «Лоцман» в Симферополе из-за задымления. Возгорание произошло на третьем этаже здания, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

«Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля», - уточнили в ведомстве.

Информация о задымлении в торговом центре на улице Севастопольская поступила в 20:25. К месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения.

Из торгового центра эвакуировали свыше 130 человек, никто не пострадал. Сейчас на месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Ранее на юге Москвы спасатели эвакуировали посетителей торгового центра «Каширская плаза». Экстренные меры приняли после того, как сработала сигнализация.

Спасатели Пожары Крым Москва
30 июля 2024, 20:33
Обрушение смерча на аэропорт Нижнекамска сочли чрезвычайной ситуацией
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Смерч обрушился на аэропорт Нижнекамска. В результате повреждения получили несколько самолетов и вертолет, начато расследование, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано агентством как чрезвычайное происшествие», - написал он По предварительным данным, в аэропорту повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42, частный вертолет и несколько машин перронной техники. По словам Кореняко, сейчас специалисты уточняют размер ущерба.

Представитель ведомства уточнил, что Приволжское МТУ Росавиации займется расследованием происшествия.

После смерча аэропорт Нижнекамска не закрывали, он продолжил работу в штатном режиме.

Непогода со смерчем обрушились на аэропорт Бегишево в Нижнекамске 30 июля. Сильные порывы ветра перевернули по площадке стоявшие там самолеты и вертолеты.

Ранее аэропорты в Казани и Нижнекамске временно ограничивали в работе для обеспечения безопасности самолетов.

Вертолеты Казань Самолеты
30 июля 2024, 19:29
Число погибших после прорыва дамбы в Карелии выросло до трех
РИА «Новости»
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Тело женщины, ставшей третьей жертвой аварии на Беломорско-Балтийском канале, нашли спасатели. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Водолазы обнаружили в районе поселка Кочкома на воде еще одно тело, уточнили в ведомстве. Судьба одного человека остается неизвестной.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 10 человек. Одного взрослого и двух детей госпитализировали. Четверо пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Также известно, что при прохождении волны оказались полностью разрушены три дома, частичные повреждения получили пять жилых строений.

Прорыв дамбы в Сегежском округе произошел утром 29 июля. В распоряжении 360.ru ранее появилось видео момента ЧП.

Для ликвидации последствий и поиска пропавших задействовали 78 человек и 32 единицы техники, в том числе 76 человек и 31 единица техники от МЧС России.

Спасатели Наводнения Видео Женщины Республика Карелия

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