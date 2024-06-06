06 июня 2024, 00:15

Автобус с пассажирами ушел под воду в тоннеле на северо-востоке Москвы

РИА «Новости»
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Рейсовый автобус с пассажирами в салоне ушел под воду в тоннеле на Нововладыкинском проезде на северо-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

Собеседник подчеркнул, что к затопленному пассажирскому транспорту прибыли спасатели, которые вытащили из автобуса 15 человек.

Что стало причиной затопления транспорта официально неизвестно.

Но столичный главк МЧС предупредил горожан, что пришедший ливневый дождь с грозой задержится до утра 6 июня.

В конце мая московские спасатели эвакуировали с затопленного подземного паркинга в Дмитровском районе женщину, которая находилась за рулем автомобиля Toyota RAV4. Двери в машине оказались заблокированы и выйти самостоятельно она не могла. При этом вода все прибывала и, к моменту приезда специалистов, дошла до стекол машины.

Спасатели Автобусы Москва
06 июня 2024, 00:20
«Кричал, что убьет». Бывший ухажер жестоко избил девушку в Приморье
Freepik
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Во Владивостоке молодой парень жестоко избил бывшую девушку, помешал ей вызвать скорую помощь и полицию, а потом преследовал при побеге, угрожая убийством. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшей, отметив, что нападавший до сих пор гуляет на свободе и может угрожать безопасности ее дочери.

Женщина рассказала, что экс-ухажер дочери напал на нее под Владивостоком, в Надеждинске.

«Нападавший на свободе. Заявление в полицию было написано на следующий день», - заявила собеседница 360.ru.

По ее словам, участковый с ними уже связался. Парня уже допрашивали.

«Уголовное дело еще не возбуждено. Заковыка в том, что не могут получить медицинские документы, чтобы понять степень ущерба - нанесение тяжкого или среднего вреда здоровью», - объяснила она.

С этим парнем ее дочь знакома около двух лет, но отношения у них были тяжелые, он поднимал на нее руку. Потом она отказалась с ним встречаться, пока не увидела его на дне рождения знакомой 18 мая. Парень выпил и стал ее задирать. Когда все ушли покурить, ударил ее ногой по лицу, разбив губы. После второго удара она упала на стеклянный шкаф, тот разбился и стеклом ей срезало кожу с руки.

Девушка поняла, что ей никто не поможет и убежала. Парень бросился за ней, догонял и избивал, издевался. Ей помог знакомый парень, которому она успела отправить сообщение о помощи. Компания после ее побега продолжила веселиться.

По словам матери девушки, рука ее дочери потихоньку заживает.

«Там есть нюансы - слишком большая рана, швы плохо заживают, гниют, есть осложнения. Мы опасаемся за безопасность дочери, потому что она живет отдельно. Он на свободе, ничто не мешает ему снова приходить, подкарауливать», - резюмировала собеседница 360.ru.

Женщины Поножовщины Владивосток Избиения
06 июня 2024, 00:13
Четверо подростков погибли при ДТП в Подмосковье
РИА «Новости»
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Смертельное ДТП произошло на дороге у деревни Мартемьяново в городском поселении Апрелевка. В результате аварии погибли четыре девушки-подростка. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель машины не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

«В результате четыре 15-летние пассажирки автомобиля получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, еще одна девушка госпитализирована в медицинское учреждение», - уточнили в прокуратуре.

Причины аварии расследуются. Наро-Фоминская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП и примет решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее водитель и три пассажира минивэна погибли в ДТП на 83-м километре трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом. Еще три человека получили ранения. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, автомобиль Toyota врезался в дорожную технику, ехавшую в попутном направлении.

Уголовное дело ДТП Машины Водители
05 июня 2024, 23:43
Гладил по коленке и показывал порно. Мужчину задержали за совращение девочки в Химках
Телеканал «360»
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Отец девочки, к которой приставал 50-летний продавец из табачного магазина, разнес палатку топором. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru

Источник 360.ru сообщил, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». По предварительным данным, 2 июня 50-летний продавец в табачном магазине совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Мужчина погладил ее по коленке и показывал ей порнографические видеоролики, склоняя к оральному сексу. Когда девочка рассказала о произошедшем отцу, тот взял топор и пошел разбираться с предполагаем обидчиком дочери. По словам очевидцев, житель Химок зашел в палатку, разнес витрину и ушел.

При этом один из сотрудников заведения по соседству описал владельца табачки, как нормального и дружелюбного человека, за которым никогда не замечали странного поведения. Также сотрудник никогда не видел этого мужчину в компании детей.

По данным СМИ, мужчина продавал сигареты несовершеннолетним. Подростки часто заходили к нему в магазин, так как рядом находятся школа и детская площадка. По информации Telegram-канала Shot, мужчина заманивал несовершеннолетних девочек подарками, молочными коктейлями и суши, а взамен якобы требовал интимные услуги.

Ранее следователи завели уголовное дело против 50-летнего жителя Москвы. Его заподозрили в изнасиловании дочери.

Дети Школы Химки Педофилы Магазины Мужчины
05 июня 2024, 18:36
Группа парней набросились с кулаками на трех рязанцев из-за замечаний
РИА «Новости»
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Две группы жителей Рязани подрались в Октябрьском районе города. Потасовка началась после того, как трое мужчин сделали группе молодых людей замечание о непристойном поведении. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Конфликт произошел вечером 4 июня. Замечание сделали мужчины в возрасте 34, 44 и 46 лет. В ответ на них набросились с кулаками пять рязанцев от 21 года до 26 лет.

Пострадавшие после побоев обратились в полицию. Сотрудники МВД нашли нападавших и доставили их в участок, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее массовая драка произошла в Саратове. Мужчины устроили потасовку на проспекте Столыпина. Полиция узнала о драке в ходе мониторинга Сети, правоохранители начали устанавливать все обстоятельства и причины конфликта.

Уголовное дело МВД РФ Мужчины Полиция

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