Автобус с пассажирами ушел под воду в тоннеле на северо-востоке Москвы
Рейсовый автобус с пассажирами в салоне ушел под воду в тоннеле на Нововладыкинском проезде на северо-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах российской столицы.
Собеседник подчеркнул, что к затопленному пассажирскому транспорту прибыли спасатели, которые вытащили из автобуса 15 человек.
Что стало причиной затопления транспорта официально неизвестно.
Но столичный главк МЧС предупредил горожан, что пришедший ливневый дождь с грозой задержится до утра 6 июня.
В конце мая московские спасатели эвакуировали с затопленного подземного паркинга в Дмитровском районе женщину, которая находилась за рулем автомобиля Toyota RAV4. Двери в машине оказались заблокированы и выйти самостоятельно она не могла. При этом вода все прибывала и, к моменту приезда специалистов, дошла до стекол машины.