08 апреля 2024, 05:23

Автобус с пассажирами опрокинулся в Самарской области, погибли два человека

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Два человека погибли в ДТП с участием автобуса в Самарской области. Об этом сообщили Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

По неуточненной информации, водитель автобуса Scania ехал на 26 километре автодороги «Урал-Муханово» на большой скорости. На повороте транспорт съехал с дороги и опрокинулся.

«На месте погибло два пассажира, предварительно, 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение», - сказано в публикации.

К месту аварии приехали сотрудники следственно-оперативной группы, а также руководители областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД России. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Ярославской области возбудили уголовное дело после аварии с автобусом и поездом. Оба транспорта столкнулись, при ДТП погибли семь человек. Как заявил губернатор области Михаил Евраев, происшествие случилось из-за диспетчера на переезде, который был в нетрезвом состоянии.

ДТП Дороги Россия Автобусы
08 апреля 2024, 03:30
На Камчатке пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже
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Прокуратура Камчатского края проводит проверку по факту падения пятилетнего ребенка из окна. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в городе Елизово на улице Лесной. Родители оставили мальчика дома со старшей сестрой. Окно было открыто для проветривания. Девочка-подросток не успела среагировать, увидев брата на подоконнике. Ребенок выпал из окна третьего этажа.

По информации прокуратуры, медики диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, родителей проверят на исполнение своих обязанностей.

В конце февраля в Новосибирске с восьмого этажа упала девочка. Очевидцы сообщили, что ей около 13 лет, она осталась жива.

Дети Прокуратура РФ Камчатка Квартиры
08 апреля 2024, 00:38
Река Елшанка в Орске стала выходить из берегов
РИА «Новости»
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Река Елшанка в Орске стала выходить из берегов. Об этом заявил мэр города Василий Козупица в Telegram-канале.

«Елшанка в районе улицы Щорса выходит из берегов. Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район второго участка по руслу реки», - написал он.

Градоначальник призвал граждан ответственнее относиться к ситуации, собрать все необходимые вещи и скорее эвакуироваться в безопасное место.

По словам Козупицы, администрация города вместе с полицейскими начала оповещать жителей об обстановке. Помимо этого, в регионе организовали автобусы для эвакуации в пункты временного размещения.

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели помогли выехать из зоны подтопления 816 жителям Самарской области , 159 из них - дети.

Как сообщили пресс-службе правительства губернатора Оренбургской области, в зоне подтопления в регионе оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок.

Еще 7 апреля обстановку в Орске назвали критической. Из затопленных участков эвакуировали более четырех тысяч человек, 900 из них - несовершеннолетние.

Спасатели Наводнения Дети Автобусы Эвакуации Реки Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 00:00
МЧС назвало число эвакуированных из зоны подтопления в Самарской области
РИА «Новости»
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Спасатели эвакуировали 816 человек из зоны подтопления в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главного управления МЧС России по региону.

Среди эвакуированных 159 детей.

«В четырех пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей», - добавили в ведомстве.

В Оренбургской области в зоне подтопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. На 47 мостах в 31 муниципальном образовании перекрыли автомобильное движение. Федеральные автодороги не заблокировали.

Самая трудная ситуация сложилась в Орске, там затопило 6641 жилой дом. Из города эвакуировали более двух тысяч граждан, 689 из них - дети.

Спасатели Наводнения Дети
07 апреля 2024, 22:53
Более 10 тысяч домов затопило под Оренбургом
РИА «Новости»
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В Оренбургской области в зоне подтопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Об этом заявили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

«По состоянию на 22:00 на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», - сказано в публикации.

Также на 47 мостах в 31 муниципальном образовании перекрыли автомобильное движение. Федеральные автодороги не заблокировали.

Самая трудная ситуация в Орске, там затопило 6641 жилой дом. Из города эвакуировали более двух тысяч граждан, 689 из них - дети. Как отметили в администрации региона, уровень воды достиг отметки 864 сантиметра. Критическим показателем является 930 сантиметров.

Ранее в сети опубликовали новые кадры затопленного Орска. На ролике видно, как людей спасают с помощью плавательных средств.

Дети Наводнение в Оренбургской области

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