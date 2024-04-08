Автобус с пассажирами опрокинулся в Самарской области, погибли два человека

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По неуточненной информации, водитель автобуса Scania ехал на 26 километре автодороги «Урал-Муханово» на большой скорости. На повороте транспорт съехал с дороги и опрокинулся.

«На месте погибло два пассажира, предварительно, 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение», - сказано в публикации.

К месту аварии приехали сотрудники следственно-оперативной группы, а также руководители областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД России. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Ярославской области возбудили уголовное дело после аварии с автобусом и поездом. Оба транспорта столкнулись, при ДТП погибли семь человек. Как заявил губернатор области Михаил Евраев, происшествие случилось из-за диспетчера на переезде, который был в нетрезвом состоянии.