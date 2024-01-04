04 января 2024, 08:54

Автобус с людьми рухнул в воронку возле шахты в Казахстане

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В ночь на 4 января автобус, в котором находились четыре человека, провалился под землю возле шахты Майкаинского рудника в Павлодарской области Казахстана. Об этом сообщило издание Tengrinews со ссылкой на пресс-службу регионального департамента по ЧС.

Информация о падении автобуса в очистное пространство глубиной 150 метров поступила в экстренные службы около 01:25. В нем находились три спасателя и водитель, информации о их состоянии пока нет. После ЧП из шахты эвакуировали 33 рабочих, их жизни ничто не угрожает.

Местные власти организовали оперативный штаб по ликвидации последствий случившегося. К аварийно-спасательным работам привлекли 44 человека, задействовали 13 единиц техники и один беспилотник.

Минувшей ночью в Казахстане произошел взрыв в кафе. Двухэтажное здание обрушилось, погибли два человека, еще шесть человека пострадали.

Казахстан Автобусы
04 января 2024, 09:33
Тушение пожара на трансформаторной подстанции в Москве показали на видео
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Трансформаторная электроподстанция загорелась утром 4 января в Москве. В распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП.

На опубликованных кадрах подразделения спасателей ликвидируют возгорание, которое перекинулось на внешний фасад здания.

ЧП произошло в Высоковольтном проезде.

Пресс-служба городского хозяйства Москвы уточнила, что оперативные службы начали переключать потребителей в районах Бибирево, Северное и Южное Медведково и Отрадное на резервную схему энергоснабжения.

Большую часть зданий уже перевели на резервные источники питания. Порядка 40 многоквартирных домов в ближайшие несколько часов также переключат на другую схему потребления в соответствии с технологическим графиком. На месте работают все городские службы.

Источник «360» отмечал, что внутри трансформаторной подстанции может находиться до 46 тонн масла. Жители районов Отрадное, Бибирево и Алтуфьево сообщали, что произошло отключение отопления, света и воды в их квартирах.

В 08:53 пожарные ликвидировали открытое горение на объекте.

Пожары Видео Москва
04 января 2024, 08:24
Жертвами обрушения кафе после взрыва в Уральске стали два человека
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При обрушения здания кафе Rizyq из-за взрыва газовоздушной смеси в городе Уральске погибли два человека, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

Сотрудники департамента спасли шесть человек, пять из них госпитализированы. Личности двух погибших устанавливаются.

В департаменте по ЧС полагают, что под завалами еще могут оставаться люди. На месте ЧП работают более 110 человек, задействовано 30 единиц техники.

Минувшей ночью в Уральске прогремел взрыв. Двухэтажное здание кафе Rizyq обрушилось на площади 110 квадратных метров. После взрыва началось возгорание, огонь охватил 25 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Казахстан Взрывы
04 января 2024, 08:23
Трансформаторная подстанция загорелась в Москве
РИА «Новости»
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Утром 4 января в Москве вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На появившихся в Сети кадрах видно, как от места пожара в небе поднимается густой черный дым.

Источник «360» сообщил, что внутри электроподстанции могут находиться еще 5-6 трансформаторов с общим запасом масла до 46 тонн. Из-за высокой температуры произошло оплавление вентилируемого фасада подстанции.

Telegram-канал Shot отметил, что жители районов Отрадное, Алтуфьево и Бибирево начали жаловаться на отключение воды, отопления и света в своих квартирах. По предварительной информации, от снабжения электричеством отключили 20 многоквартирных домов, указал Telegram-канал Baza.

ЧП произошло в районе дома 1/39 в Высоковольтном проезде. Прибывшие на место оперативные службы начали переключать отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения.

Информация о пострадавших не поступала, указали в ведомстве.

Пожары МЧС РФ Москва
04 января 2024, 07:44
Здание кафе обрушилось из-за взрыва газа в Казахстане
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Взрыв газовоздушной смеси разрушил двухэтажное здание кафе в Уральске. О происшествии сообщило местное издание Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

Взрыв и пожар произошли минувшей ночью. Прибывшие на место спасатели установили, что в двухэтажном здании кафе Rizyq произошло обрушение на площади 110 квадратных метров.

Огонь успел охватить 25 «квадратов». Специалисты ликвидировали пожар в 02:40 по местному времени. После представители департамента по ЧС и местной администрации начали проводить работы по разбору завалов.

Также после происшествия организовали горячую линию для оказания экстренной психологической помощи. Она работает по телефону 8 (7112) 55-40-88.

О том, есть ли в результате ЧП пострадавшие, в ведомстве не уточнили.

Казахстан Взрывы

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