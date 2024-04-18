Автобус с хоккеистами вылетел в кювет в Ульяновской области

В ведомстве уточнили, что 17 апреля вечером рядом с селом Гулюшево в Сурском районе во время поездки у автобуса Van Hool лопнуло колесо, и он съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате травмы получили двое взрослых и трое детей. Всех пострадавших увезли в больницу. Полицейские уточнили, что у детей незначительные травмы.

Все причины и обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы.

По данным РЕН ТВ, в салоне автобуса находилась детская хоккейная команда. Всего ехали 29 человек.

На юге Москвы столкнулись газель и рейсовый автобус. В результате ДТП пострадала женщина, ее увезли в больницу с травмами и ушибами.