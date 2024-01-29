Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП на Урале

ДТП произошло утром 29 января на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289 километра трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов.

По предварительным данным у автобуса во время движения лопнуло колесо, после чего его вынесло на встречку. Там транспортное средство столкнулось с Citroen. От сильного удара и автобус, и иномарка съехали в кювет.

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия. Число пострадавших в автобусе сейчас устанавливают. На месте работают инспекторы ДПС. Известно, что в автобусе находилось 18 детей в возрасте 15-16 лет, а также тренер и водитель.

Дети возвращались в Новоуральск после соревнований из Челябинской области, уточнил Горелых. Всем пострадавшим, как подчеркнул он, сейчас оказывают необходимую помощь.

«В настоящее время и автобус и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», - заключил руководитель пресс-службы.