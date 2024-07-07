07 июля 2024, 21:22

Автобус с 43 туристами загорелся в Башкирии

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В Башкирии загорелся пассажирский автобус, перевозивший 43 туристов из Челябинска в заповедник Шульган-Таш. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Автобус марки Hyundai Universe загорелся в Бурзянском районе на дороге «Кага - Старосубхангулово» вблизи населенного пункта Байназарово.

«В автобусе находились 43 человека, в том числе четыре ребенка. Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно, пострадавших нет», - уточнило ведомство.

Также там подчеркнули, что при возгорании никаких взрывов не было.

Для дальнейшей доставки пассажиров в пункт назначения на место аварии направили резервный автобус из Челябинской области. Время в пути ориентировочно займет три часа. Пассажиры до его прибытия будут находиться в школе села Старосубхангулово, куда их перевезут автобусом ПАЗ от отдела образования районной администрации.

Ранее сгорел автобус в районе деревни Новая Купавна по дороге на Москву, обошлось без пострадавших.

Пожары Башкирия Туризм МЧС РФ Автобусы
07 июля 2024, 20:02
Отец с сыном утонули во время катания на сапборде в Челябинской области
РИА «Новости»
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Отец и сын утонули на озере Большой Теренкуль в Челябинской области. Они упали с сапборда, сообщили пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Папа с девятилетним ребенком плавали на сапборде. Что-то пошло не так, оба упали в воду и утонули», - уточнили в ведомстве.

Жителей региона призвали прислушаться к советам сотрудников МЧС и не пренебрегать мерами безопасности на воде. При использовании плавсредств необходимо надевать спасательный жилет и отдыхать там, где находятся спасатели. Кроме того, особое внимание рядом с водой нужно уделять детям.

Ранее в Нижегородской области на реке Волга утонула десятилетняя девочка. Вместе с ней пропала ее шестилетняя сестра. Все произошло, когда отец отвлекся на несколько минут и упустил из виду дочерей.

Спасатели Дети Челябинская область Россия Реки
07 июля 2024, 19:49
Водитель во Владимире специально сбил мотоциклиста и сдался полиции
Пресс-служба Следственного комитета
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На одной из заправок Владимира водитель автомобиля во время ссоры специально наехал на мотоцикл и скрылся с места ДТП. Позже мужчина добровольно явился в полицию, сообщили в пресс-службе СК по Владимирской области.

Конфликт между водителем легковушки и мотоциклистом произошел еще 1 июля на Толмачевской улице. У последнего на мотоцикле сидел ребенок.

На видео, которое опубликовали следователи, сначала машина толкнула стоявший мотоцикл. Ребенок слез с него. Оба транспортных средства сделали круг, авто сбило мотоцикл, а его водитель упал на землю.

В СК подчеркнули, что пострадавший получил травмы, повлекшие вред здоровью. Его госпитализировали. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, но вскоре пришел в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. Автомобиль у него изъяли.

Сотрудники Следкома просмотрели видеозапись происшествия, начали допросы свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.

В середине недели в Санкт-Петербурге мотоциклист без экипировки пострадал в ДТП с иномарками.

Уголовное дело Суд Дети Мотоциклы ДТП Видео Иномарки Машины Аресты Водители Полиция
07 июля 2024, 19:09
Пробка на два километра растянулась на МКАД из-за аварии
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На внутренне стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого образовалась пробка почти на два километра, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на 63-м километре автодороги, в районе съезда № 64А. На месте прибыли оперативные службы города.

«Движение затруднено на 1,8 километра. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», - указали в дептрансе.

К 18:00 движение на участке удалось полностью восстановить. Данных о пострадавших нет.

В четверг, 4 июля, на 18-м километре с внешней стороны МКАД столкнулись «Соболь» и грузовик Mercedes. Два человека сгорели заживо в салоне микроавтобуса. Водителя транспортного средства госпитализировали.

ДТП Пробки Водители Дептранс Москвы Москва
07 июля 2024, 18:56
Вылет самолетов приостановили из-за непогоды в аэропорту Пулково
РИА «Новости»
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Аэропорт Пулково временно перестал отправлять самолеты. На Санкт-Петербург обрушился сильный боковой ветер, ливень и грозы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется. По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс», - отметили в сообщении.

Циклон «Делия» накрыл Ленинградскую область и приближается к Петербургу. Из-за шквалистого ветра в некоторых районах рухнули деревья.

По данным администрации, сейчас в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 00:00 часов 7 июня на территории Петербурга в связи с плохими погодными условиями.

В пятницу, 5 июля, по Москве пронесся ураган , которому синоптики дали имя «Орхан». В разных районах столицы повалило деревья, срывало крыши и отключалось электричество.

Санкт-Петербург Самолеты

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