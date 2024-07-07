Автобус с 43 туристами загорелся в Башкирии

Автобус марки Hyundai Universe загорелся в Бурзянском районе на дороге «Кага - Старосубхангулово» вблизи населенного пункта Байназарово.

«В автобусе находились 43 человека, в том числе четыре ребенка. Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно, пострадавших нет», - уточнило ведомство.

Также там подчеркнули, что при возгорании никаких взрывов не было.

Для дальнейшей доставки пассажиров в пункт назначения на место аварии направили резервный автобус из Челябинской области. Время в пути ориентировочно займет три часа. Пассажиры до его прибытия будут находиться в школе села Старосубхангулово, куда их перевезут автобусом ПАЗ от отдела образования районной администрации.

Ранее сгорел автобус в районе деревни Новая Купавна по дороге на Москву, обошлось без пострадавших.