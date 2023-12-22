22 декабря 2023, 19:07

Автобус протаранил толпу в Алма-Ате

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Алма-Ате конфликт водителя автобуса с пассажиром привел к ДТП. Как сообщил портал Tengrinews со ссылкой на полицию Казахстана, транспортное средство влетело стоявших на остановке людей и столкнулось с еще четырьмя машинами.

Ударившего водителя мужчину задержали и отправили в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям - о хулиганстве и нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем смерть двух и более лиц.

Специалисты назначили необходимые экспертизы. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

В Управлении общественного здравоохранения Алма-Аты уточнили, что три человека скончались до приезда скорой. Еще трех пострадавших увезли в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, один из попавших в ДТП получил перелом бедра. В аварии также пострадал 15-летний ребенок, его госпитализировали с переломом стопы.

В Дагестане из-за тумана столкнулись почти 20 автомобилей. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

Ехавший в автобусе мужчина вечером 22 декабря в ходе ссоры ударил женщину-водителя, в итоге она потеряла сознание и потеряла управление над транспортом.

По информации Almaty.tv , в результате аварии три человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

ДТП Автобусы Водители
22 декабря 2023, 17:37
Курсант российского кадетского корпуса ранил одноклассника из винтовки
Читайте нас в: Google Новости
Публикация видео с проявлениями дедовщины в Кедровском кадетском корпусе Красноярского края заинтересовала региональную прокуратуру. В ведомстве заявили, что на опубликованных в Сети кадрах один из кадетов выстрелом из пневматической винтовки ранил одноклассника. Также появились кадры, как старшие кадеты вытирали школьную доску пятиклассником.

По данным ведомства, стрельбу в учебном заведении ученик 11-го класса устроил еще в начале сентября. Кадет самовольно забрал оружие из кабинета воспитателя. Навыки в стрельбе юноша отрабатывал на своем однокласснике в общей спальне.

Пострадавший получил ранение в районе левых ребер. Молодому человеку оказали медицинскую помощь. Кадеты свои проступки от преподавательского состава скрыли.

В прокуратуре добавили, что обнаружили факты издевательства учеников старших классов над младшими.

В ходе проверки сотрудники ведомства намерены оценить работу образовательного учреждения и принять меры при выявлении нарушений. Пневматическую винтовку, из которой кадет ранил одноклассника, изъяли.

Стрельба Прокуратура РФ Школьники Оружие Красноярский край
22 декабря 2023, 14:20
Посетитель продуктового магазина избил охранника в центре Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В продуктовом магазине на 2-й Брестской улице в Москве мужчина ударил охранника. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что сначала уголовное дело возбуждать отказались, не усмотрев состава преступления. Однако затем Пресненская межрайонная прокуратура выявила, что сотрудник торговой точки получил серьезную травму.

Против 28-летнего жителя Москвы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Петербурге дело о возбуждении ненависти по национальному признаку завели после избиения участника СВО. Поводом для конфликта стало замечание из-за припаркованого прямо на тротуаре Lexus.

Драки Прокуратура РФ Москва 2023
22 декабря 2023, 13:51
Беспилотник сбили над Дзержинским районом Калужской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Дзержинском районе Калужской области перехватили украинский беспилотник. Обломки не нанесли повреждений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», - объявил он.

Место падения аппарата, по словам главы региона, обследовали оперативные службы. По предварительной информации, никто не пострадал, инфраструктура уцелела.

Минобороны сообщало об уничтожении четырех беспилотников самолетного типа в Брянской области. Их засекли в Навлинском и Суражском районах, никто не пострадал.

В Валуйском городском округе Белгородской области дрон вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотники
22 декабря 2023, 13:42
Рабочий погиб на стройке в Москве, сорвавшись в котлован
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рабочий оступился на стройке в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы и сорвался вниз в котлован. Мужчина скончался из-за обрушившегося на него грунта. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Прораб рассказал прибывшим на местах спасателям, что, когда мужчина упал в котлован, его засыпало землей из экскаватора.

Обрушение грунта произошло при строительных работах. Рабочий занимался реконструкцией ливневки. Медики констатировали смерть.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия уже находятся специальные службы для установления точных причин и обстоятельств.

В начале декабря рабочий погиб на стройке в Москве из-за рухнувшей на него с высоты детали. От полученных травм 21-летний мужчина скончался на месте.

Москва 2023

Новости по теме