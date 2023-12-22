Автобус протаранил толпу в Алма-Ате

Ударившего водителя мужчину задержали и отправили в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям - о хулиганстве и нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем смерть двух и более лиц.

Специалисты назначили необходимые экспертизы. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

В Управлении общественного здравоохранения Алма-Аты уточнили, что три человека скончались до приезда скорой. Еще трех пострадавших увезли в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, один из попавших в ДТП получил перелом бедра. В аварии также пострадал 15-летний ребенок, его госпитализировали с переломом стопы.

В Дагестане из-за тумана столкнулись почти 20 автомобилей. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

Ехавший в автобусе мужчина вечером 22 декабря в ходе ссоры ударил женщину-водителя, в итоге она потеряла сознание и потеряла управление над транспортом.

По информации Almaty.tv , в результате аварии три человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.