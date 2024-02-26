Автобус протаранил остановку в Саратове

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По предварительным данным, водитель 1975 года рождения, управляя автобусом маршрута №11, столкнулся с автомобилями «Лада-Калина» и «Лада-Веста», после чего въехал в остановку. Никто не пострадал.

Авария произошла на улице Топольчанской, 1 (пересечение с улицей Антонова). У автобуса в результате удара разбилось лобовое стекло, а остановочный павильон упал и развалился на части.

«Ход проведения и результаты проверки находятся на контроле надзорного ведомства», - отметили в ведомстве.

Ранее водитель автобуса в мороз высадил оплатившего проезд ребенка в Кемерове.