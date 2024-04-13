Автобус перевернулся в Бурятии, пострадали пять человек

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По данным надзорного ведомства, водитель не справился с управлением, после чего автобус перевернулся. В результате аварии травмы получили пять человек. Одного пострадавшего госпитализировали.

Прокуратура начала проверку. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края столкнулись автобус и два легковых автомобиля. Травмы получили три человека.

В Красноярском крае автобус упал в карьер , в результате погибли двое, еще несколько человек пострадали.