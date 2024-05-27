Автобус ночью сбил лося в Санкт-Петербурге

По данным издания, ДТП с диким животным произошло в ночь на понедельник в районе Новокондакопшино. Очевидцы рассказали журналистам, что в момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было, водитель после происшествия находился в кабине.

На опубликованном «Фонтанкой» видео видно, что у автобуса разбито лобовое стекло. Также можно заметить лежащего на дороге без признаков жизни сохатого. Другие подробности уточняются.

Накануне в Восточном округе Москвы большегруз сбил лося. Авария произошла на шоссе Энтузиастов. На место вызвали полицейских и сотрудников экстренных служб.

Ранее москвичи в районе Новогиреево увидели лося и позвонили в МЧС. Животное бродило по улицам и купалось в Кошачьем пруду.