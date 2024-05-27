27 мая 2024, 08:34

Автобус ночью сбил лося в Санкт-Петербурге

Global Look Press
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В Санкт-Петербурге водитель пассажирского автобуса сбил лося. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, ДТП с диким животным произошло в ночь на понедельник в районе Новокондакопшино. Очевидцы рассказали журналистам, что в момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было, водитель после происшествия находился в кабине.

На опубликованном «Фонтанкой» видео видно, что у автобуса разбито лобовое стекло. Также можно заметить лежащего на дороге без признаков жизни сохатого. Другие подробности уточняются.

Накануне в Восточном округе Москвы большегруз сбил лося. Авария произошла на шоссе Энтузиастов. На место вызвали полицейских и сотрудников экстренных служб.

Ранее москвичи в районе Новогиреево увидели лося и позвонили в МЧС. Животное бродило по улицам и купалось в Кошачьем пруду.

Санкт-Петербург ДТП Животные
27 мая 2024, 04:46
Пациент погиб, выпав из машины скорой помощи в Приморье
РИА «Новости»
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Пациент скорой помощи погиб в смертельном ДТП в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Авария произошла на 113-м километре трассы Раздольное - Хасан. По предварительной информации, в неблагоприятных погодных условиях водитель скорой не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

«Пациент выпал из машины и получил травмы, не совместимые с жизнью. Женщина-фельдшер также получила травмы и была госпитализирована», - уточнило ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи, работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции и представители ГОиЧС.

Полиция проводит проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего. По ее результатам примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее в Бурятии в ДТП погибла несовершеннолетняя девушка и еще три человека пострадали. Водитель иномарки, не имеющий прав, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

Смертность Больницы Скорая помощь ДТП Приморье
27 мая 2024, 02:07
Карантин из-за мальтийской лихорадки ввели в российском городе
Freepik
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Очаг опасного заболевания под названием бруцеллез выявили в Куйбышевском районе Самары. Региональные власти экстренно объявили о введении карантина, сообщила пресс-служба департамента ветеринарии региона.

«В очаге запрещается проходить посторонним лицам, за редким исключением - ввозить и вывозить животных, заготавливать корма и так далее», - говорится в сообщении.

Кроме того, местные власти запретили на время действия карантина проводить ярмарки и выставки животных. Бруцеллез обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Воздушного флота.

Это заболевание еще называют мальтийской, кипрской или гибралтарской лихорадкой, а также болезнью Банга. Ее вызывает бактерия Brucella, причем из семи ее видом для человека опасны четыре. Болезнь переносят козы, овцы, коровы, быки, собаки, свиньи и олени.

Человек может заболеть, если съест плохо прожаренное мясо, выпьет непастеризованное молоко или даже погладит зараженное животное. Болезнь легко вылечить на ранней стадии, но если ее запустить, то может начаться процесс разрушения внутренних органов.

Инкубационный период составляет от одной недели до двух месяцев, причем отсутствуют специфические симптомы. Основные жалобы больных - боль в суставах, чаще в ногах, высокая температура тела, повышенная потливость и резкий упадок сил.

Ранее в Нижегородской области обнаружили три партии томатов, зараженных вирусом коричневой морщинистости плодов.

Болезни Врачи Россия
27 мая 2024, 00:17
Тело утонувшего после аварии подростка нашли в Ленобласти через две недели
РИА «Новости»
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Почти две недели понадобилось поисковикам и спасателям, чтобы найти и поднять на сушу тело погибшего подростка, пропавшего после падения машины в реку в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание 47.news.

По данным издания, погибший мальчик в ночь на 12 мая гулял в компании четырех друзей. Юноши выпили большую дозу алкоголя и угнали машину Skoda Octavia у приехавшего в регион жителя Тюмени.

Сначала угонщики покатались по поселку Рощино, а после поехали дальше, где наткнулись на инспектора ДПС. В попытке скрыться от правоохранителей юный водитель въехал на мост через речку, но с управлением не справился и машина ушла под воду.

Двоим из компании удалось добраться до берега самостоятельно. Сейчас они находятся в больнице. Тела двух погибших в день аварии достали водолазы. Поиски третьего продолжались почти две недели. Нашли труп юноши только сегодня.

Полицейские начали проверку местных торговых точек, чтобы узнать, где школьники купили спиртное. Следователи устанавливают все обстоятельства угона машины.

В минувшую субботу, 26 мая, следователи Башкирии сообщили, что на берегу Белая нашли тело пропавшего 30 марта школьника из Уфы.

В тот день дети ушли из дома в сторону лесного массива около лагеря «Чайка» и перестали выходить на связь. Причины смерти ребенка установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Поиски второго школьника все еще продолжаются.

Спасатели Дети Ленинградская область Больницы ДТП Алкоголь Школьники Машины
26 мая 2024, 21:13
Автобус протащил зажатую дверями пассажирку на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Госпитализацией закончился выход из автобуса для жительницы московского района Котловка. Водитель не заметил, что двери зажали ногу пассажирки и начал движение. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, прибывшие на место спасатели, обнаружили женщину в тяжелом состоянии. На какое расстояние ее протащил автобус источник не уточнил.

Врачи скорой помощи после осмотра пассажирки предварительной диагностировали перелом бедра и размозжение голени. Женщину срочно забрали в больницу для оказания медицинской помощи.

Автобусы Москва

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